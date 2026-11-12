Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thạnh Mỹ (xã Tân Định)

Chiều 12-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Thạnh Mỹ (xã Tân Định) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Định; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân thôn Thạnh Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Long Biên và các đại biểu tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trong năm 2026; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Dịp này, thôn phát động hưởng ứng xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; tổ chức cuộc thi “Trưng bày bánh dân gian”, trình diễn bài chòi và đồng diễn thể dục dưỡng sinh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên và lãnh đạo xã Tân Định tặng quà của tỉnh cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tặng quà cho thôn Thạnh Mỹ.

Thôn Thạnh Mỹ có 620 hộ với 2.640 nhân khẩu. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2026, thôn có 99,68% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; hiện còn 2 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo.

Công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài được quan tâm thực hiện. Trong năm, thôn đã vận động, hỗ trợ 170 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng 144 học sinh đạt thành tích cao trong học tập và 7 học sinh trúng tuyển đại học. Bên cạnh đó, thôn thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Long Biên ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Thạnh Mỹ đạt được. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng khu dân cư. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề Nhân dân quan tâm, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân;

Cùng với đó, địa phương cần quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa...

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Định tặng hoa và quà chúc mừng thôn Thạnh Mỹ.

Ban Công tác Mặt trận thôn Thạnh Mỹ biểu dương các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Long Biên và lãnh đạo xã Tân Định trao 20 suất quà của tỉnh cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thôn. Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng tặng quà chúc mừng thôn Thạnh Mỹ. Ban Công tác Mặt trận thôn tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; biểu dương, khen thưởng 2 tập thể, 2 hộ gia đình và các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tham quan không gian tổ chức cuộc thi “Trưng bày bánh dân gian” của thôn.

HOÀNG ĐỨC