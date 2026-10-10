Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên dự khai mạc Lễ hội Katê tại Tháp Pô Rômê

Sáng 10-10, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa dự khai mạc Lễ hội Katê năm 2026 cùng đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại Tháp Pô Rômê (thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu). Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xã Phước Hữu.

Đồng chí Nguyễn Long Biên và các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội Katê.

Tại buổi lễ, các đại biểu, chức sắc, chức việc và đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tham dự Lễ rước y trang từ Đền trong lên Tháp Pô Rômê, nghi thức mở cửa tháp và các nghi lễ cúng bái theo phong tục truyền thống. Bên cạnh đó, các đại biểu và người dân còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Chăm.

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên gửi lời chúc sức khỏe đến các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Chăm, chúc người dân đón mùa Lễ hội Katê vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí nhấn mạnh, Katê là lễ hội truyền thống quan trọng, có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ các vị thần linh, bậc tiền nhân, bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình bình an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Qua nhiều thế hệ, Lễ hội Katê được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Chăm, làm phong phú di sản văn hóa của tỉnh Khánh Hòa và dân tộc Việt Nam.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các vị chức sắc, chức việc, nghệ nhân, người có uy tín và đồng bào Chăm trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực vươn lên, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng quê hương.

Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đồng bào Chăm gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, gắn bảo tồn văn hóa với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tặng quà chúc mừng Lễ hội Katê 2026 cho Ban phong tục Tháp Pô Rômê.

Đồng chí Nguyễn Long Biên mong muốn Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh, các vị chức sắc, chức việc, nghệ nhân và đồng bào Chăm tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ trân trọng, kế thừa các giá trị văn hóa của ông bà, tổ tiên; quảng bá nét đẹp Lễ hội Katê và văn hóa dân tộc Chăm đến Nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng chí mong muốn Nhân dân tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo việc học của con em, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị các cấp, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống đồng bào, phối hợp chặt chẽ với các vị chức sắc và cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Chăm.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Long Biên tặng quà, chúc các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đón Lễ hội Katê năm 2026 vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Tiết mục nghệ thuật khai mạc Lễ hội Katê tại Tháp Pô Rômê.

Đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn chuẩn bị lễ vật thực hiện các nghi lễ, cúng tại Tháp Pô Rômê.

Đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn chuẩn bị lễ vật thực hiện các nghi lễ, cúng tại Tháp Pô Rômê.