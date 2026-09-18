Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên dự khai mạc Giải Jeju Super Cup Kite & Wing 2026

Ngày 18-9, trong chương trình công tác tại tỉnh tự quản đặc biệt Jeju (Hàn Quốc), Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn tham dự Lễ khai mạc Giải Jeju Super Cup Kite & Wing 2026 lần thứ 4. Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Hội đồng và chính quyền tỉnh tự quản đặc biệt Jeju; đại diện Hiệp hội Lướt ván diều Hàn Quốc, Hiệp hội Du lịch tỉnh Jeju cùng các đơn vị liên quan.

Giải diễn ra từ ngày 16 đến 20-9 tại vùng biển Jongdal-ri, thành phố Jeju thuộc tỉnh Jeju. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: Kitefoil, Wingfoil và Twin-tip board. Với chủ đề “Jeju chữa lành - Cưỡi gió vươn ra thế giới”, giải hướng đến quảng bá tiềm năng thể thao biển của Jeju, tăng cường giao lưu, vun đắp tình hữu nghị giữa các vận động viên và từng bước phát triển thành sự kiện thể thao biển đẳng cấp quốc tế.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Ban tổ chức và các vận động viên tham gia giải lướt ván diều.

Phát biểu chúc mừng tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Long Biên đánh giá, lướt ván diều là môn thể thao biển hiện đại, hấp dẫn, kết hợp giữa sức mạnh con người, sức gió và đại dương. Môn lướt ván diều không chỉ có tính cạnh tranh cao mà còn có khả năng tạo nên những sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao sức hấp dẫn của các điểm đến biển. Đồng chí đánh giá cao việc Jeju duy trì tổ chức giải và từng bước xây dựng sự kiện trở thành sân chơi giao lưu quốc tế, gắn phát triển thể thao biển với du lịch và quảng bá điểm đến.

Đồng chí Nguyễn Long Biên cho biết, Khánh Hòa có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng và thể thao biển, đặc biệt vùng biển Mỹ Hòa có điều kiện thuận lợi cho lướt ván diều. Qua chuyến công tác, tỉnh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Jeju về mô hình trung tâm dịch vụ lướt ván diều, đào tạo vận động viên, tổ chức sự kiện và khai thác các hoạt động thể thao biển phục vụ phát triển du lịch. Đồng thời, tăng cường giao lưu vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, vận hành và bảo đảm an toàn cho các giải thể thao biển; tạo điều kiện để vận động viên hai địa phương tham gia các sự kiện được tổ chức tại Khánh Hòa và Jeju.

Đồng chí Nguyễn Long Biên trao đổi với Ban tổ chức và các khách mời tham dự lễ khai mạc.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Long Biên mời các hiệp hội, vận động viên, chuyên gia và những người yêu thích lướt ván diều đến Khánh Hòa, khám phá các vùng biển của tỉnh và tham gia các hoạt động, sự kiện thể thao biển được tổ chức trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tặng quà lưu niệm cho Ban tổ chức giải.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại lễ khai mạc.

Trước đó, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đã tham quan, khảo sát hoạt động của Trung tâm Thể thao biển Jeju; tìm hiểu mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, hoạt động đào tạo, cung cấp dịch vụ và khai thác các môn thể thao biển. Qua đó, đoàn có thêm thông tin, kinh nghiệm thực tế để nghiên cứu, vận dụng phù hợp trong phát triển các sản phẩm thể thao biển gắn với du lịch tại Khánh Hòa.