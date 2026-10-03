Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kiểm tra vị trí đề xuất thực hiện các dự án thủy điện

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kiểm tra thực địa tại vị trí dự kiến đầu tư dự án thủy điện

Đoàn đã kiểm tra thực địa các vị trí đề xuất xây dựng Thủy điện Tân Thành, công suất 7 MW; Thủy điện Đắk Sor 5, gồm 2 bậc 5A và 5B, tổng công suất 14 MW; Thủy điện Đrây H’Linh 4, công suất 45 MW; Thủy điện Đạ Kho, công suất 50 MW; Thủy điện Đức Hạnh, công suất 22 MW và Dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Srêpốk 3, công suất 100 MWac.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nghe chủ đầu tư báo cáo dự án Thủy điện Đắk Sor 5

Qua tổng hợp ý kiến của các sở, ngành và địa phương, bước đầu các dự án được đánh giá phù hợp với quy hoạch thủy điện, quy hoạch tỉnh; không chồng lấn với các khu vực quy hoạch về lâm nghiệp, khoáng sản, quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kiểm tra thực địa vị trí dự kiến đầu tư dự án thủy điện Tân Thành

Tuy nhiên, hồ sơ các dự án vẫn cần được nhà đầu tư giải trình, bổ sung một số nội dung liên quan đến công nghệ, phương án đấu nối, tác động đến vận hành tưới tiêu, phòng, chống thiên tai, đánh giá tác động môi trường, khảo cổ và năng lực tài chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kiểm tra thực địa vị trí dự kiến đầu tư Dự án Thủy điện Tân Thành

Qua kiểm tra thực tế, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các nhà đầu tư làm rõ một số nội dung, đặc biệt là đánh giá những tác động có thể phát sinh, nhất là khả năng ảnh hưởng đến nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực và vận hành của các nhà máy thủy điện đã được cấp phép hoạt động trước đó.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp khi triển khai các dự án thủy điện

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chỉ được thực hiện sau khi các nhà đầu tư đáp ứng tất cả các nội dung liên quan.

Trong đó, các dự án phải bảo đảm phù hợp quy hoạch, đánh giá đầy đủ tác động đến môi trường, nguồn nước, sản xuất nông nghiệp, phòng, chống thiên tai và hoạt động của các công trình thủy điện đã được cấp phép.

Việc triển khai các dự án phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, hạn chế tác động đến đời sống, sản xuất của người dân và bảo đảm hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn nước.