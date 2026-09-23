Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc khảo sát tiềm năng du lịch Thác Rồng

Thác Rồng còn giữ được vẻ nguyên sơ, hùng vĩ.

Thác Rồng nằm tại khu vực thôn San Hồ, giữa không gian núi rừng còn giữ được vẻ nguyên sơ. Dòng thác hình thành từ nguồn nước đầu nguồn, đổ từ vách đá dựng đứng giữa hai khe núi hẹp.

Địa hình dốc, dòng nước chảy qua các tầng đá lớn tạo thành hệ thống thác, suối với cảnh quan đặc sắc. Hai bên là vách núi cao, thảm thực vật dày, phù hợp phát triển các sản phẩm tham quan, khám phá và trải nghiệm thiên nhiên.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc khảo sát đường tiếp cận và khu vực Thác Rồng.

Khảo sát thực tế đường tiếp cận và khu vực Thác Rồng, đồng chí Ngô Hạnh Phúc đề nghị xã Mường Hum nghiên cứu đầu tư, cải tạo hệ thống đường tham quan, bảo đảm an toàn cho du khách; làm tốt công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của cảnh quan.

Quá trình khai thác du lịch cần gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong khu vực, tránh tác động đến cảnh quan tự nhiên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị địa phương nghiên cứu thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng, tăng kết nối Thác Rồng với các điểm đến, tour, tuyến du lịch; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh theo hướng bền vững. Qua đó, phát triển du lịch gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn xã Mường Hum khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Theo lãnh đạo xã Mường Hum, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm với các tuyến leo núi chinh phục đỉnh Pu Ta Leng, Vân Sam, Ky Quan San; các điểm đến như Thác Rồng, ruộng bậc thang Pờ Hồ, Piềng Láo, chợ Mường Hum cùng bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Thời gian qua, nhiều du khách đã đến tham quan, trải nghiệm, tuy nhiên tiềm năng này chưa được khai thác tương xứng.

Hiện xã Mường Hum đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu hướng khai thác phù hợp; phát triển sản phẩm, hoàn thiện hạ tầng và tăng kết nối giữa các điểm đến, tour, tuyến trên cơ sở bảo vệ cảnh quan, môi trường và các giá trị văn hóa bản địa, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.