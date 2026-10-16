Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc giảng chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai trong không gian phát triển mới

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Chuyên đề tập trung phân tích bối cảnh, lợi thế và yêu cầu đặt ra đối với tỉnh Lào Cai sau hợp nhất; làm rõ định hướng phát triển trong giai đoạn mới, gắn với mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm khoảng 600.000 tỷ đồng.

Đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 32.000 tỷ đồng; kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa trên 38%; đón trên 15 triệu lượt khách du lịch; tổng giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu qua địa bàn đạt 10 tỷ USD; có trên 18.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó trên 60% hoạt động hiệu quả; năng suất lao động tăng bình quân trên 6,5%/năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc giảng chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội Lào Cai.

Tầm nhìn đến năm 2050, Lào Cai hướng tới trở thành trung tâm phát triển của phía Bắc, trung tâm kết nối quan trọng giữa Việt Nam, ASEAN với Trung Quốc và Châu Âu; có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, môi trường sống chất lượng, bản sắc văn hóa được bảo tồn, quốc phòng - an ninh vững chắc.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Lào Cai xác định mô hình phát triển “Một trục động lực - Hai cực phát triển - Ba vùng kinh tế - Bốn trụ cột”.

Trong đó, một trục động lực là trục sông Hồng, gắn với hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Hai cực phát triển gồm cực Bắc gắn với cửa khẩu quốc tế, vùng động lực Kim Thành - Bát Xát - Sa Pa và cực Nam gắn với liên kết Yên Bái - Văn Yên - Yên Bình và vùng Trung du.

Ba vùng kinh tế gồm: vùng Trung tâm, vùng phía Đông và vùng phía Tây.

Bốn trụ cột là công nghiệp, nông - lâm nghiệp hàng hóa, du lịch - dịch vụ và kinh tế cửa khẩu.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh việc xác định các động lực tăng trưởng, chuyên đề nhấn mạnh yêu cầu huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển hạ tầng đồng bộ; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và thực hiện an sinh xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc nhấn mạnh, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các nghị quyết, chương trình, đề án cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; đề cao tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, làm đến cùng và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Kết quả phát triển cuối cùng phải được thể hiện bằng những chuyển biến tích cực trong đời sống, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp.

Thông qua chuyên đề, học viên được cập nhật định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong không gian mới.

Thông qua chuyên đề, học viên được cập nhật định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong không gian mới, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Lào Cai phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng và trung tâm kết nối giao thương quốc tế.