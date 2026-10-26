Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc: Chuyển đổi Khu công nghiệp Tằng Loỏng sang mô hình khu công nghiệp sinh thái là yêu cầu bắt buộc

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, UBND xã Tằng Loỏng và đơn vị tư vấn xây dựng Đề án.

Quang cảnh cuộc họp về lộ trình chuyển đổi Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Khu công nghiệp Tằng Loỏng có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp của tỉnh, với các ngành sản xuất hóa chất, phân bón, luyện kim và chế biến khoáng sản.

Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của khu đạt 24.073 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; công nghệ tại một số cơ sở sản xuất còn lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, chưa tận dụng triệt để tài nguyên và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo tình hình triển khai, hoàn thiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Tằng Loỏng sang khu công nghiệp sinh thái.

Đại diện Liên danh Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam và Công ty Cổ phần Green Ventures Việt Nam báo cáo về tình hình xây dựng Đề án tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Lãnh đạo UBND xã Tằng Loỏng phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đơn vị tư vấn đã chủ động khảo sát, xây dựng Đề án, tiếp thu ý kiến của các sở, ngành và doanh nghiệp qua 3 lần trình. Tuy nhiên, việc xây dựng Đề án đã kéo dài hơn một năm, trong khi một số nội dung quan trọng như lộ trình, chỉ tiêu định lượng, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của doanh nghiệp chưa được làm rõ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi Khu công nghiệp Tằng Loỏng sang mô hình khu công nghiệp sinh thái là yêu cầu bắt buộc để phát triển công nghiệp bền vững, giảm áp lực môi trường và nâng cao sức hấp dẫn đầu tư. Vì vậy, Đề án phải gắn với Nghị quyết số 34-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển các khu, cụm công nghiệp và Đề án số 08-ĐA/TU về phát triển công nghiệp tỉnh theo hướng xanh, hiện đại giai đoạn 2026–2030. Việc chuyển đổi phải tạo ra kết quả cụ thể trong thực tiễn sản xuất.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đề án được thực hiện theo hình thức độc lập, với kinh phí khoảng 7,996 tỷ đồng. Các dự án đầu tư công liên quan do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp; hoàn thiện mục tiêu, chỉ tiêu và lộ trình chuyển đổi theo từng giai đoạn; xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn, sản phẩm đầu ra, kinh phí và nguồn vốn thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn đánh giá cụ thể, chính xác hiện trạng khu công nghiệp, xác định các tiêu chí, chỉ tiêu chuyển đổi phù hợp với khả năng thực hiện của từng doanh nghiệp. Các mục tiêu phải được định lượng, bảo đảm tính khả thi và cao hơn mức tối thiểu khi điều kiện cho phép. Đề án cũng cần làm rõ nhu cầu đầu tư, lộ trình, giải pháp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và trách nhiệm của các bên.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, báo cáo tư vấn hiện nay chưa đủ cơ sở để thông qua Đề án chuyển đổi; cần phân biệt rõ giữa nhiệm vụ tư vấn, đánh giá hiện trạng với xây dựng Đề án chuyển đổi có lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể.

Yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, trong đó làm rõ việc đáp ứng tiêu chí khu công nghiệp sinh thái của từng doanh nghiệp, nội dung cải tiến, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, đơn vị chịu trách nhiệm và kinh phí dự kiến.

Đặc biêt, Đề án phải dựa trên khảo sát thực tế, phân tích dữ liệu và đưa ra phương án chuyển đổi cụ thể, có tính khả thi, làm cơ sở để doanh nghiệp tham khảo và triển khai; không chỉ dừng ở việc nêu nhiệm vụ, giải pháp chung chung.

Cùng với đó, Đề án cần làm rõ cơ chế khuyến khích và trách nhiệm của doanh nghiệp trong áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy cộng sinh công nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các doanh nghiệp thống nhất lộ trình, cam kết thực hiện, chuẩn bị điều kiện để triển khai ngay sau khi Đề án được phê duyệt.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc yêu cầu các sở, ngành phải tập trung thực hiện nhiệm vụ theo chức năng. Trong đó, Sở Tài chính thẩm định kinh phí, tham mưu bố trí nguồn vốn trong dự toán ngân sách năm 2027; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các nội dung quản lý chất thải, quan trắc, kiểm soát ô nhiễm; các sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và rà soát sự phù hợp với quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án liên quan; UBND xã Tằng Loỏng phối hợp giám sát môi trường, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và doanh nghiệp.

Tỉnh đặt mục tiêu phê duyệt Đề án trong năm 2026, triển khai từ đầu năm 2027, từng bước chuyển đổi Khu công nghiệp Tằng Loỏng theo hướng xanh, hiện đại, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo đảm hài hòa giữa phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường.