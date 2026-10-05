Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch

9 tháng qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, chương trình kết nối đầu tư trong và ngoài nước; tham mưu xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027 và giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời, tham mưu các nội dung phục vụ hoạt động đối ngoại, kết nối doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Ở lĩnh vực xúc tiến thương mại, nhiều hoạt động quảng bá, kết nối thị trường được triển khai. Trung tâm đã tổ chức, tham gia các hội chợ tại Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ lớn tại Trung Quốc; tổ chức hội nghị kết nối xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, góp phần mở rộng cơ hội giao thương cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh.

Trong lĩnh vực xúc tiến du lịch, Trung tâm đã tổ chức 3 chương trình đón những đoàn khách đầu tiên đến Lào Cai qua đường cao tốc, đường sắt và Cửa khẩu quốc tế Lào Cai; đồng thời, tham gia quảng bá tại các sự kiện du lịch lớn như VITM Hà Nội, ITE Thành phố Hồ Chí Minh; vận hành mô hình Nhà du lịch “3 Tâm”, góp phần tăng cường thông tin và hỗ trợ du khách.

Lĩnh vực khuyến công và tiết kiệm năng lượng cũng được triển khai đồng bộ thông qua việc hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận các chương trình khuyến công; tổ chức 5 lớp tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời ký hợp đồng hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 4 doanh nghiệp.

Đã tư vấn, hỗ trợ lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 32 dự án; thực hiện 22 gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng chuyển tiếp và triển khai 3 dự án mới trong năm 2026.

3 tháng cuối năm, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tập trung giới thiệu cơ chế, chính sách và các dự án thu hút đầu tư tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung năm 2026; đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, lợi thế và danh mục dự án đầu tư của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh; tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch Lào Cai...

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Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Trung tâm tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, khuyến công và hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trước mắt, tham mưu cho tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh tại Trung Quốc vào trung tuần tháng 10.