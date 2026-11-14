Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Quảng Phú, xã Thạch Quảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tham quan gian hàng nông sản địa phương.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, các đại biểu và bà con Nhân dân cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam; chia sẻ niềm vui trước những đổi thay của quê hương và biểu dương các gia đình, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại ngày hội.

Thôn Quảng Phú sau sáp nhập có 443 hộ với 2.120 nhân khẩu. Thuộc xã miền núi có hơn 70% là người dân tộc Mường, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, bà con trong thôn đã cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu và Nhân dân thôn Quảng Phú, xã Thạch Quảng dự chung vui ngày hội.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 52 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6%. Toàn thôn có 409 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 92,3%. Các phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp đường làng, ngõ xóm được người dân tích cực hưởng ứng.

Đáng quý hơn, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua những việc làm nghĩa tình trong cuộc sống hằng ngày. Trong năm, thôn đã thăm hỏi, hỗ trợ 31 lượt gia đình chính sách, hộ khó khăn; giúp đỡ 15 trường hợp gặp hoạn nạn; khen thưởng 235 học sinh có thành tích học tập tốt. Những việc làm tuy giản dị nhưng đã góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm bày tỏ vui mừng trước không khí đầm ấm, nghĩa tình của Ngày hội; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Quảng Phú đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết không chỉ thể hiện trong ngày hội, mà còn từ sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; từ những việc làm chung để xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp.

Đồng chí mong cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy dân chủ, gắn kết bà con 3 thôn cũ thành một cộng đồng thống nhất; quan tâm hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, cán bộ cơ sở phải gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, để mỗi người dân đều cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của chính quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng cán bộ, Nhân dân thôn Quảng Phú bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Quảng Phú.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà cho các hộ nghèo tại thôn Quảng Phú.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nói chuyện với bà con về nghề truyền thống dệt vải thổ cẩm.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tặng thôn Quảng Phú bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà Đại đoàn kết và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Thạch Quảng trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng quà các hộ khó khăn và biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu.