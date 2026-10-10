Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng: Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc, khơi thông nguồn cung vật liệu xây dựng

Tham dự có lãnh đạo các sở: Công thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Các đại biểu dự hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 40 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được cấp phép khai thác còn hiệu lực, với tổng công suất trên 6,5 triệu m³ nguyên khai/năm. Trong đó, 30 mỏ hiện đang khai thác, 5 mỏ tạm dừng và 5 mỏ chưa đi vào hoạt động. 11 khu vực mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác nhưng chưa hoàn thành thủ tục cấp phép. Tỷ lệ khai thác so với công suất các mỏ đá, cát sỏi, đất san lấp mới chỉ đạt từ 13 - 39%.

Trong khi đó, nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn. Riêng năm 2026, tổng nhu cầu khoảng 1,63 triệu m³ đá, 361 nghìn m³ cát và hơn 1 triệu m³ đất san lấp. Giai đoạn 2027 - 2030, nhu cầu dự kiến tiếp tục tăng cao với khoảng 5,55 triệu m³ đá, 1,84 triệu m³ cát và trên 21,4 triệu m³ đất san lấp, chủ yếu phục vụ thi công các công trình giao thông chiến lược, trọng điểm.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đi thẳng vào những vấn đề doanh nghiệp đang gặp khó, hội nghị trao đổi, đối thoại, tìm giải pháp tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể. Các nội dung được đặt ra tập trung vào thủ tục cấp phép, mở rộng diện tích, nâng công suất khai thác, tăng vốn điều lệ theo quy định; những khó khăn liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, nghĩa vụ tài chính và các điều kiện để đưa mỏ vào hoạt động.

Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, các sở, ngành trực tiếp trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền, hướng tới giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, nâng cao năng lực cung ứng vật liệu xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải đi vào thực chất, giải quyết từng vấn đề cụ thể, trên tinh thần chính quyền đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Yêu cầu các sở, ngành nâng cao trách nhiệm, không để thủ tục hành chính kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án. Giao Văn phòng UBND tỉnh giám sát hoạt động liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính về khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng của các ngành chức năng.

Sở Công thương đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục sớm đưa các mỏ đủ điều kiện vào khai thác; đẩy nhanh công tác thẩm định, gia hạn, điều chỉnh giấy phép và nâng công suất khai thác theo quy định. Các sở ngành liên quan phối hợp giải quyết những vướng mắc về đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng, giá tính thuế tài nguyên và nghĩa vụ tài chính. Cùng với tháo gỡ khó khăn, phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp phát huy tinh thần chủ động, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nâng cao năng lực khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, góp phần bảo đảm nguồn vật liệu, thúc đẩy tiến độ các dự án, công trình trọng điểm và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.