Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế cửa khẩu

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Công thương, Xây dựng, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XVI, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 96 nhiệm vụ phát triển kinh tế cửa khẩu, trong đó 19 nhiệm vụ đã hoàn thành, 74 nhiệm vụ đang triển khai. Toàn tỉnh có 293 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, giảm 44 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, bao gồm cả hàng hóa giám sát, đạt 1.356 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 77% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu mở tờ khai trực tiếp tại địa bàn đạt 692 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ, bằng 48% kế hoạch. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.117,7 tỷ đồng, giảm 38%, bằng 61% kế hoạch. Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu đạt 50,7 tỷ đồng, tăng 99,57% so với cùng kỳ, bằng 181,18% dự toán giao.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang tổ chức triển khai 5 dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp. Hiện, trong khu kinh tế cửa khẩu có 49 dự án của 39 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 4.112 tỷ đồng, vốn thực hiện khoảng 1.120,3 tỷ đồng (43 dự án đang hoạt động, 6 dự án đang triển khai). Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt khoảng 814,5 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước khoảng 40,6 tỷ đồng, giảm 4,4%.

Công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu tiếp tục được triển khai; 9 đồ án quy hoạch đang thực hiện; đồ án quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh cơ bản hoàn thành, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10/2026; các đồ án còn lại và việc điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040 tiếp tục được triển khai.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XVI phân tích tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

3 tháng cuối năm, tỉnh phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 443 triệu USD; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.365 tỷ đồng. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, tăng cường kết nối thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, đưa nền tảng cửa khẩu số tại Tà Lùng và Trà Lĩnh vào vận hành chính thức; dự kiến cuối tháng 11/2026 tổ chức công bố mở cặp cửa khẩu Bản Khoòng (Việt Nam) - Nham Ứng (Trung Quốc).

Các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khơi thông luồng hàng hóa, nguồn hàng xuất khẩu, giảm chi phí logistics, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút dự án đầu tư mới và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế cửa khẩu trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ thuộc chức trách, thẩm quyền; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành, bảo đảm thực hiện đúng quy trình. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phát huy vai trò đầu mối, thiết lập các nhóm trao đổi trực tuyến theo từng nhiệm vụ, từng địa bàn để kịp thời cập nhật tiến độ, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các cơ quan liên quan định kỳ hằng tháng rà soát kết quả và thực hiện 96 nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện cuối năm.

Về nguồn lực đầu tư hạ tầng, Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu phương án xử lý, đồng thời nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực từ đầu năm, nâng cao tính chủ động trong triển khai. Yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, báo cáo lãnh đạo tỉnh đối với những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là giải pháp bảo đảm thu thuế xuất nhập khẩu đạt kế hoạch năm 2026; chủ động đưa các nội dung quan trọng vào chương trình công tác để tập trung chỉ đạo.

Các nhiệm vụ lớn về đối ngoại, giải phóng mặt bằng và quy hoạch cửa khẩu, đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo phương án thực hiện; trong đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng khu vực cửa khẩu và quyết tâm hoàn thành quy hoạch cửa khẩu Trà Lĩnh. Các sở, ngành chủ động đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết những khó khăn vượt thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành dứt điểm từng nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu.