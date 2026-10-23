Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng làm việc với các xã: Hòa An, Nam Tuấn, Nguyễn Huệ, Bạch Đằng

10 tháng đầu năm 2026, các xã tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Sản xuất nông, lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo, các địa phương chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, phát huy lợi thế về cây trồng, vật nuôi và sản phẩm đặc trưng. Xã Hòa An triển khai mô hình “Ứng dụng công nghệ BIOFLOC nuôi bán thâm canh cá rô phi trong ao”, gieo trồng 400 ha lúa chất lượng cao, sản lượng ước đạt trên 2.000 tấn. Xã Nam Tuấn diện tích trồng thuốc lá 1.274 ha, đạt 105% kế hoạch; xã Nguyễn Huệ tiếp tục phát triển nghề sản xuất miến dong với khoảng 200 hộ và 2 hợp tác xã tham gia, sản lượng ước đạt 250 tấn. Xã Bạch Đằng duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 70,08%, đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đề nghị phân hạng OCOP đối với sản phẩm “Dứa Bạch Đằng sấy dẻo”.

Công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn cơ bản đạt và vượt dự toán được giao. Trong đó, xã Hòa An thu ngân sách đạt gần 36,3 tỷ đồng, bằng 107,6% dự toán; xã Nam Tuấn đạt gần 6,7 tỷ đồng, bằng 231,57% dự toán; xã Nguyễn Huệ đạt gần 3,5 tỷ đồng, bằng 198,88% dự toán; xã Bạch Đằng đạt gần 4,9 tỷ đồng, bằng 121% dự toán.

Các lĩnh vực văn hóa, an sinh, xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm thực hiện. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng thụ hưởng. Đến nay, xã Bạch Đằng hoàn thành chương trình khám sức khỏe ban đầu cho người dân, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,7%; xã Hòa An giải quyết 6.125 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ đúng hạn đạt 97,7%, chỉ số hài lòng của người dân đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã cơ bản ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương còn gặp một số khó khăn, hạn chế: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra, xã Hòa An đạt 52,6% kế hoạch, xã Bạch Đằng đạt 13,14% kế hoạch. Tại xã Nguyễn Huệ, giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, đạt 11,99%; việc xử lý nước thải tại một số cơ sở chế biến miến dong còn vướng mắc về mặt bằng và kinh phí. Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp tại xã Bạch Đằng, trong đó, có diện tích trồng sắn và đàn trâu, bò chưa đạt kế hoạch...

Lãnh đạo xã Hòa An phát biểu tại buổi làm việc.

Các xã kiến nghị: tỉnh quan tâm bố trí kinh phí lập quy hoạch chung, đo đạc, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai; rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch và quản lý đất rừng; định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung theo thế mạnh cây trồng của từng địa phương; giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện từng vùng miền. Sớm phân bổ, giao vốn ngay từ đầu năm để bảo đảm tiến độ triển khai và giải ngân; tiếp tục chuẩn hóa, kết nối đồng bộ dữ liệu dùng chung; hỗ trợ giải quyết khó khăn trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn và tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng đề nghị các xã rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, làm rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, những nội dung còn hạn chế và nguyên nhân, từ đó, chủ động đề ra giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động nghiên cứu, điều chỉnh giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai hiệu quả các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá của tỉnh, nhất là về phát triển giao thông, đô thị, bảo vệ môi trường, khoa học và công nghệ, phát triển rừng.

Các địa phương cần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương và của tỉnh; tăng cường liên kết vùng, chú trọng phát triển kinh tế tập thể, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.