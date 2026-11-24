11 tháng năm 2026, Đảng ủy các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đến ngày 20/11, xã Bế Văn Đàn thu ngân sách đạt 127% dự toán; hỗ trợ xây dựng 25 căn nhà với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Đảng bộ xã kết nạp 23 đảng viên mới, đạt 85,1% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 49,2%. UBND xã đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thi công đối với một số dự án còn chậm, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và điều chuyển vốn phù hợp, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng kết luận buổi làm việc.

Xã Đức Long sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,63%, vượt kế hoạch tỉnh giao. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kết nạp 16 đảng viên, đạt 84,2% kế hoạch. Đến ngày 17/11, tỷ lệ giải ngân vốn khắc phục hậu quả bão lũ đạt 61,24%; giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 66,76%. UBND xã tập trung đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn được giao trong năm 2026.

Xã Phục Hòa sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 723,40 triệu USD. Thu ngân sách đạt 179,33% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 18,35%. Đối với nguồn vốn năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, vốn đầu tư đạt 64,28%, vốn sự nghiệp đạt 26,33%. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên, môi trường và xử lý nhà, đất dôi dư được quan tâm thực hiện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, việc triển khai các dự án, làm rõ các chỉ tiêu tăng trưởng đạt thấp và định hướng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng đề nghị các xã tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường trao đổi, liên kết giữa các địa bàn, phối hợp với các nhà đầu tư để hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo chuỗi liên kết và thúc đẩy phát triển kinh tế chung. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án, phấn đấu giải ngân tối đa nguồn vốn được giao trong năm 2026.

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; khuyến khích phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tăng cường liên kết giữa các hộ gia đình, tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, hiệu quả; chủ động kêu gọi, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia liên kết sản xuất, xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm; vận dụng hiệu quả các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.