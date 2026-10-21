Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng làm việc với 2 xã Bảo Lạc, Hưng Đạo

10 tháng năm 2026, Đảng ủy 2 xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Kinh tế - xã hội tại 2 xã tiếp tục duy trì ổn định và phát triển; sản xuất nông - lâm nghiệp cơ bản đạt tiến độ. Triển khai hiệu quả trồng các cây thế mạnh như cây dâu tằm, hồi, quế...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('c8e4a451228df84423ed592bf54d4342')

Trong đó, xã Bảo Lạc trồng 21,5 ha cây dâu tằm, đạt 179,2% kế hoạch; cây hồi 12,8 ha, đạt 116,4% kế hoạch; xã Hưng Đạo trồng mới hơn 55 ha cây dâu tằm, vượt 300% kế hoạch giao. Hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định. Tính đến ngày 18/10/2026, xã Bảo Lạc thu ngân sách đạt trên 27,3 tỷ đồng, bằng 88,2% dự toán tỉnh giao; xã Hưng Đạo thu hơn 1,3 tỷ đồng, đạt trên 266,6%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 2 xã vận hành ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức bộ máy từng bước ổn định, công tác cán bộ, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Tuy nhiên, cả 2 xã tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; một số chỉ tiêu trồng trọt, chăn nuôi đạt thấp, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp; nguồn lực xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn khó khăn; công tác khai thác, liên thông, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành (đất đai, tài sản công, đầu tư công, tài chính, thuế...) chưa thật sự đồng bộ. Xã Hưng Đạo các trụ sở làm việc còn cách xa nhau, trang thiết bị, máy móc chưa đáp ứng tốt yêu cầu xử lý công việc trong môi trường số,…

2 xã kiến nghị: Tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, đường, điện; tiếp tục quan tâm nâng cấp hạ tầng số, hệ thống dịch vụ công liên thông, phần mềm quản lý văn bản, đảm bảo vận hành ổn định thông suốt; bố trí nguồn kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Xã Hưng Đạo đề nghị sớm có chủ trương xây dựng trụ sở chung; xã Bảo Lạc đề xuất xây dựng, trùng tu một số hạng mục làm điểm nhấn trong phát triển du lịch, văn hóa truyền thống, văn hóa bản địa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùngđề nghị 2 xã cần rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kết quả còn yếu để tập trung chỉ đạo, triển khai, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt công tác làm sạch cơ sở dữ liệu đảng viên, sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia; thực hiện tốt 3 chương trình trọng tâm, 2 nội dung đột phá. Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2026.