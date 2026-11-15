Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Phục Hòa

Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Hồng Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Ngọc Tú, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, nhân dân trong xóm.

Tiết mục múa tiếng sáo gọi bạn chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Tục Mỹ, xã Phục Hòa.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam; Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Công bố quyết định công nhận các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2026; trao bằng chứng nhận xóm đạt danh hiệu “Xóm văn hóa năm 2026” và phát động phong trào thi đua năm 2027.

Xóm Tục Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xóm: Hợp Nhất, Bó Phường và Tục Mỹ. Hiện khu dân cư có 248 hộ với 1.047 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh cùng sinh sống. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, việc sắp xếp đơn vị dân cư và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được phổ biến kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Năm 2026, Ban công tác Mặt trận phối hợp tổ chức 13 hội nghị, buổi tuyên truyền, sinh hoạt cộng đồng với 2.999 lượt người tham gia. Phong trào đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo được nhân dân tích cực hưởng ứng. Năng suất lúa mùa đạt 55,14 tạ/ha, tăng 4,23% so với năm 2025; năng suất ngô đạt 50 tạ/ha, tăng 3,24%; tổng đàn vật nuôi hơn 6.300 con gia cầm, gia súc. Xóm phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 7 tỷ đồng. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chăm lo sự nghiệp giáo dục, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Kết quả 90,5% hộ đạt gia đình văn hóa, trên 90% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, các tuyến đường trong xóm cơ bản được bê tông hóa.

Chung vui với cán bộ và nhân dân khu dân cư xóm Tục Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Tục Mỹ đạt được trong năm 2026, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận sau khi sáp nhập địa bàn dân cư.

Đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và nhân dân khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao cảnh giác trước các thông tin sai lệch, luận điệu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hộ hoàn cảnh khó khăn; chú trọng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư xóm Tục Mỹ ngày càng văn minh, phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng và đoàn công tác tặng quà xóm Tục Mỹ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng và đoàn công tác trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho xóm Tục Mỹ; trao 10 suất quà cho người có uy tín, trao 41 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân khu dân cư xóm Tục Mỹ cùng vui hội với các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết cộng đồng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.