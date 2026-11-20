Cùng dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo xã Cần Yên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học và THCS Cần Yên, xã Cần Yên.

Tại chương trình, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; thông tin những kết quả nổi bật trong năm học 2026 - 2027. Đây là năm học đầu tiên nhà trường đi vào hoạt động sau khi sáp nhập 6 đơn vị trường học, có 172 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 1.517 học sinh với 79 lớp, bố trí tại 6 phân hiệu và 10 điểm trường. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, địa bàn hoạt động rộng, tập thể nhà trường nỗ lực ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học. Phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam được triển khai sôi nổi với 1.167 giờ học tốt, 14 giáo viên và 158 học sinh được tuyên dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là các thầy cô đang công tác tại những điểm trường vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn. Đề nghị nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương; đẩy mạnh chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động dạy học. Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ khó khăn, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, học sinh được học tập trong môi trường thuận lợi.