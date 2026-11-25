Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương trao đổi với bà Won Ji Young, Phó Giám đốc Quốc gia Văn phòng KOICA tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi về tiến độ chuẩn bị và triển khai dự án “Tăng cường năng lực tự lực cho khu vực nông thôn thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng điện cho vùng khó khăn của tỉnh Điện Biên”; đồng thời thảo luận nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi tiếp xã giao Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác của KOICA đối với tỉnh Điện Biên. Đồng thời nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Ngay sau khi ký Biên bản thảo luận vào tháng 2/2026, UBND tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo thành lập Ban điều phối dự án, phê duyệt văn kiện dự án và dự án thành phần 1, từng bước hoàn thiện điều kiện pháp lý để triển khai thực hiện. Việc triển khai dự án sẽ góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng điện, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân trong khu vực thụ hưởng.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh cam kết chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn chuyên gia trong quá trình khảo sát; giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Điện lực Điện Biên và chính quyền địa phương chuẩn bị thông tin, số liệu kỹ thuật, bố trí cán bộ chuyên môn hỗ trợ đoàn.

Bà Won Ji Young, Phó Giám đốc Quốc gia, Văn phòng KOICA tại Việt Nam đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tỉnh Điện Biên trong phối hợp triển khai dự án, nhất là việc đẩy nhanh các thủ tục hành chính. Bà cho biết, dịp này KOICA đã cử Đoàn chuyên gia Ban Quản lý dự án (PMC) đến Điện Biên nhằm khảo sát thực địa, đánh giá các điều kiện triển khai. Đồng thời mong muốn hai bên sẽ tích cực trao đổi về những điều chỉnh trong phạm vi thực hiện dự án, việc phối hợp, thường xuyên cập nhật thông tin để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai.