Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương làm việc với Sở Công Thương

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ngành Công Thương đã đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng ước đạt 110,40% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 29.157,78 tỷ đồng, tăng 18,24%, đạt 93,01% kế hoạch năm; tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 136,61 triệu USD, tăng 21%, đạt 85,38% kế hoạch; tăng trưởng điện thương phẩm ước đạt 7,9%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện ước đạt 96,6%; tỷ lệ xã có chợ đạt chuẩn ước đạt 64%.

Thực hiện kịch bản tăng trưởng, ngành Công Thương được giao chủ trì theo dõi đánh giá 4 ngành kinh tế cấp I. Trong 9 tháng đầu năm 2026, có 2 ngành đạt mục tiêu kịch bản tăng trưởng, 2 ngành chưa đạt mục tiêu. Dự ước kết quả thực hiện tháng 10 các ngành cấp I duy trì được đà tăng trưởng và đạt mức tăng trưởng bình quân của quý IV/2026. Toàn ngành công nghiệp ước đạt 340,44 tỷ đồng, chiếm 36,78% giá trị cả quý, tăng 31,89 tỷ đồng so với giá trị trung bình quý IV.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Dự án Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập và đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Cụm công nghiệp Thanh Yên và Núa Ngam đang trong quá trình thực hiện các thủ tục hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp. Tổng giá trị giải ngân 11 dự án năng lượng tháng 10 ước đạt 571,33 tỷ đồng, đạt 120,28% kế hoạch tháng, đạt 26,87% so với kế hoạch quý IV. Lĩnh vực Thương mại dịch vụ có 6 dự án thương mại, dịch vụ có tổng vốn đăng ký 118,26 tỷ đồng; trong đó 2 dự án chậm tiến độ, 4 dự án đảm bảo tiến độ.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 của ngành Công Thương.

Sở Công Thương kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm bố trí vốn đầu tư hệ thống trạm biến áp, đường dây 220kV và 500kV, bảo đảm hạ tầng truyền tải, giải tỏa công suất các dự án nguồn điện trên địa bàn. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai, sớm hoàn thiện thủ tục, khởi công các dự án trọng điểm; cập nhật, bổ sung các dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng truyền tải của tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2026-2030, định hướng đến năm 2050.

Cùng với đó, Sở đề nghị tháo gỡ vướng mắc để triển khai Dự án “Tăng cường năng lực tự lực cho khu vực nông thôn thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng điện cho vùng khó khăn của tỉnh Điện Biên” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA); điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên khoáng sản và tiềm năng, lợi thế của tỉnh sang giai đoạn 2026-2027; sớm phê duyệt đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Sở Công Thương, bảo đảm hoạt động ổn định.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy phát triển ngành Công Thương, tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh năm 2026. Đồng thời, định hướng các giải pháp mang tính lâu dài, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương ghi nhận những kết quả ngành Công Thương đạt được trong 10 tháng qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương bám sát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, quyết liệt triển khai các giải pháp theo kịch bản tăng trưởng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

Sở Công Thương tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng đang triển khai; yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục và tiến hành khởi công các dự án năng lượng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 11, tạo động lực tăng trưởng quý IV. Đồng thời, phối hợp với nhà đầu tư và chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án. Đối với Chương trình Bừng sáng Điện Biên, phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình công nghiệp và dân dụng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn. Lĩnh vực khoáng sản, dù mới tiếp nhận nhiệm vụ và còn thiếu nhân lực, Sở cần chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đối với các dự án hạ tầng công nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Thanh Yên 2, trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 11/2026. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị hoàn thiện kế hoạch triển khai Dự án đầu tư xây dựng và khai thác vận hành kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh An bảo đảm khởi công trong tháng 11/2026.

Trong lĩnh vực thương mại, yêu cầu ngành Công Thương tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú, mở rộng danh mục hàng hóa, nghiên cứu thành lập chợ biên giới; phối hợp hoàn thiện hồ sơ nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son. Cùng với đó, chủ động theo dõi cung cầu, giá cả thị trường; bảo đảm dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, xăng dầu dịp cuối năm, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, kích cầu tiêu dùng và tổ chức hiệu quả Hội chợ Thương mại Điện Biên năm 2026, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành bán buôn, bán lẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ khẩn trương thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Công Thương.