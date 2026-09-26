Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn xã Xa Dung và Dự án Trụ sở UBND xã Xa Dung.

Dự án sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn xã Xa Dung có tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng, triển khai tại bản Thẩm Mỹ B và Tào Xa A, nhằm bố trí các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến nơi ở mới an toàn. Dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục giao thông, cấp điện, nước sinh hoạt và san nền. Dự án khởi công ngày 6/9/2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Đến thời điểm báo cáo, hạng mục san nền tại bản Thẩm Mỹ B đạt khoảng 40% tổng khối lượng; các hạng mục cấp điện, cấp nước sinh hoạt tại bản Tào Xa A đang được triển khai đồng thời. Lũy kế giá trị thực hiện khoảng 14,5% giá trị hợp đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương xem bản đồ khu tái định cư bản Thẩm Mỹ B, xã Xa Dung.

Khu tái định cư bản Thẩm Mỹ B, xã Xa Dung đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục.

Dự án Trụ sở UBND xã Xa Dung có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025. Công trình được khởi công ngày 6/9/2026, gồm: Khối nhà Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Trung tâm phục vụ hành chính công; cùng các hạng mục phụ trợ. Đến ngày 25/9, hạng mục san nền, giao thông đạt khoảng 90% khối lượng; Trung tâm phục vụ hành chính công đã thi công phần móng. Giá trị thực hiện đạt 35,4% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch, cả hai dự án trên phải hoàn thành toàn bộ trước ngày 31/12/2026.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa Dự án Trụ sở UBND xã Xa Dung.

Dự án Trụ sở UBND xã Xa Dung đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục.

Kiểm tra thực địa các dự án, đồng chí Lò Văn Cương yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị liên quan tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thêm các mũi thi công, tăng ca phù hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh, không để việc chờ xử lý hồ sơ làm ảnh hưởng đến các hạng mục đủ điều kiện thi công; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các công trình theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương thăm khu tái định cư bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung.