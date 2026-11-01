Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương dự sinh hoạt Chi bộ bản Tân Phong.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ bản Tân Phong, xã Tủa Chùa có 46 đảng viên. Trong tháng 10, Chi bộ bản Tân Phong luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Đa số đảng viên Chi bộ có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng; nội bộ đoàn kết, thống nhất; đảng viên cơ bản yên tâm công tác, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương tặng quà động viên Chi bộ bản Tân Phong.

Chi bộ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, đảng viên. Chi bộ lãnh đạo, tuyên truyền vận động Nhân dân duy trì sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Đại diện Chi bộ bản Tân Phong phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung liên quan đến quỹ đất xây dựng nhà văn hóa bản; việc duy tu nạo vét kênh mương nội đồng, có giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường... Đại diện Chi bộ bản Tân Phong đã trao đổi, giải đáp các ý kiến đảng viên; thực hiện đánh giá chất lượng kỳ sinh hoạt theo quy định.

Đảng viên Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ bản Tân Phong trong tháng 10/2026. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết. Nội dung sinh hoạt cần tập trung vào những vấn đề thiết thực, sát với đời sống Nhân dân như: Phát triển sản xuất nông nghiệp, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Chi bộ quan tâm lãnh đạo, vận động nhân dân phát triển kinh tế, chủ động đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn phải thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương đã tặng quà động viên Chi bộ bản Tân Phong tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.