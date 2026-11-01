Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương dự Ngày hội Đại đoàn kết xã Tủa Chùa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xã Tủa Chùa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xã Tủa Chùa.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Tủa Chùa, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Tủa Chùa đã ôn lại 96 năm Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày hội, được địa phương tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong năm 2026, cán bộ và nhân dân các thôn, bản trên địa bàn xã Tủa Chùa đã đoàn kết, nỗ lực và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 7.406 tấn. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì và phát triển. Toàn khu dân cư có 69% số hộ khá; tỷ lệ hộ nghèo còn 12%. Trên 80% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Các thôn, bản ký cam kết hưởng ứng phong trào thi đua năm 2027.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Tủa Chùa.

Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh đường thôn, bản giữ gìn môi trường sống sạch đẹp; hoạt động giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì và phát huy.

Ban tổ chức chấm giải thi nấu ăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương ghi nhận những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh xã Tủa Chùa đạt được. Bên cạnh đó, xã cũng cần thẳng thắn nhìn nhận cuộc sống của một bộ phận bà con còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm và từng bước tháo gỡ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị mỗi gia đình, người dân hãy luôn quan tâm, chia sẻ với bà con xung quanh; mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần cần cù, chịu khó, chủ động học hỏi những cách làm hay, mô hình sản xuất hiệu quả; tích cực phát triển trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng tốt các nguồn hỗ trợ của Nhà nước. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình còn khó khăn, giúp bà con có điều kiện vươn lên. Mỗi gia đình hãy quan tâm dạy bảo con cháu biết tiếng nói, phong tục, tập quán, trang phục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, vận động bà con bỏ những hủ tục không còn phù hợp, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giải nội dung thi ẩm thực với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 21 giải Khuyến khích; trao giải cuộc thi gói bánh chưng xanh; phát động hưởng ứng phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; ký cam kết hưởng ứng phong trào thi đua năm 2027.