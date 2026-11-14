Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hồng Sơn

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự ngày hội

Thôn Long Phú hiện có 1.101 hộ dân với 4.250 nhân khẩu, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn Long Phú đã phối hợp với Ban Điều hành và các đoàn thể đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Long Phú, xã Hồng Sơn

Nổi bật, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Tỷ lệ số hộ khá, hộ giàu chiếm phần lớn, toàn thôn có 670 hộ khá, giàu; số hộ nghèo giảm còn 12 hộ, giảm 15 hộ so với năm 2025. Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân đã đóng góp 210 triệu đồng tu sửa đường giao thông nông thôn, hệ thống mương nội đồng, góp phần giúp thôn đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đông đảo người dân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Long Phú, xã Hồng Sơn

Phong trào Xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục lan tỏa với 1.083 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.

Các sản phẩm đặc trưng của thôn Long Phú

Thôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường thông qua duy trì hiệu quả các mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Ngôi nhà xanh biến rác thải thành tiền”. Nhân dân trồng hoa, cây xanh trên 4 km đường giao thông, góp phần tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các tiểu trại Hội trại Đoàn kết toàn dân tộc thôn Long Phú, xã Hồng Sơn

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thôn vận động và trao 87 suất quà trị giá 26 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục được duy trì, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng 10 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2027, thôn Long Phú tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới còn lại; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,008%, có 1.090 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đồng thời, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng phần quà cho tập thể cán bộ thôn

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn Long Phú đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết chính là nền tảng quan trọng để địa phương huy động nguồn lực, phát huy nội lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân tiếp tục thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đồng thuận - sáng tạo - phát triển”. Qua đó, khơi dậy mọi nguồn lực, nội lực của mỗi gia đình phát triển kinh tế để làm giàu cho gia đình và đóng góp cho thôn, xã.

Đồng chí Nguyễn Linh Nhơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Sơn phát biểu tại ngày hội

Bên cạnh đó, lưu ý địa phương tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới; chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản, camera an ninh, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với những hộ còn khó khăn...

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn tặng quà cho tập thể cán bộ thôn Long Phú

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.