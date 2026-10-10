Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên thăm, chúc mừng các cá nhân tiêu biểu nhân dịp Lễ hội Katê

Sáng 10-10, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng gia đình ông Đàng Năng Tom - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu (thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu) và bà La Thoại Như Trang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hữu (thôn Như Ngọc, xã Phước Hữu).

Đồng chí Nguyễn Long Biên tặng quà cho gia đình ông Đàng Năng Tom.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tặng quà cho gia đình bà La Thoại Như Trang.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Long Biên thăm hỏi sức khỏe, đời sống và không khí đón Lễ hội Katê của đồng bào Chăm; chúc các gia đình đón mùa lễ hội vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Đồng chí mong muốn các cá nhân tiêu biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tích cực gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, hưởng ứng và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.