Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ bản Chếu, xã Mường Cơi

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Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc sinh hoạt Chi bộ bản Chếu, xã Mường Cơi.

Trong tháng 10, Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân thu hoạch 10,5 ha lúa vụ mùa, sản lượng đạt 57,75 tấn; chăm sóc 35 ha ngô thu đông và 45 ha sắn. Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì ổn định với hơn 2.400 con; toàn bản có 64 lồng cá, sản lượng ước đạt trên 18,6 tấn. Bản đã lập danh sách 17 hộ đăng ký tham gia dự án trồng cây Sa nhân tím. Hoạt động du lịch cộng đồng tại khu vực Hồ Suối Chiếu tiếp tục có chuyển biến tích cực, trong tháng đón trên 2.900 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 280 triệu đồng. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững; toàn bản hiện còn 1 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo.

Phát biểu tại cuộc sinh hoạt, đồng chí Hà Trung Chiến ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả Chi bộ bản Chiếu đạt được. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường thảo luận theo chuyên đề cụ thể, thiết thực; lựa chọn những vấn đề trọng tâm để bàn giải pháp thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, gắn với kiểm tra, đôn đốc tiến độ.

Đối với phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị xã và bản định hướng người dân khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng tại khu vực Hồ Suối Chiếu, phát triển mô hình homestay gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường; nghiên cứu thành lập hợp tác xã du lịch để liên kết các hộ làm dịch vụ, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng đón tiếp, phục vụ lưu trú, ẩm thực và văn hóa ứng xử cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục duy trì, phát triển các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh như nuôi cá lồng, trồng Sa nhân tím và vùng cam Mường Cơi.

Đồng chí Hà Trung Chiến tặng quà cho chi bộ bản Chiếu

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã rà soát, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch quỹ đất thương mại, dịch vụ và đất ở tại những khu vực có tiềm năng du lịch, tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh lâu dài. Đồng thời, quan tâm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; Lễ hội văn hóa các dân tộc và Ngày hội cam xã Mường Cơi năm 2026, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa địa phương./.