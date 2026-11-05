Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng: Tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực ủy thác nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân

Quang cảnh phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Trần Văn Dũng cùng Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Lê Thị Đức Hạnh chủ trì cuộc họp.

Theo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, đến hết tháng 10-2026, tổng nguồn vốn của chi nhánh hơn 14.162 tỷ đồng, tăng hơn 2.334 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng 19,73%.

Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương hơn 9.095 tỷ đồng, tăng 7,43%; nguồn vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng gần 1.999 tỷ đồng, tăng 7,83%.

Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương hơn 3.067 tỷ đồng, tăng gần 1.560 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 21,66% tổng nguồn vốn. Lũy kế 10 tháng năm 2026, doanh số cho vay hơn 4.735 tỷ đồng, với 74.843 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số thu hồi nợ hơn 2.411 tỷ đồng, bằng 50,93% doanh số cho vay.

Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu kết luận phiên họp.

Đến cuối tháng 10-2026, tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách hơn 14.121 tỷ đồng, với 268.013 hộ vay, thông qua 5.180 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). So với đầu năm, dư nợ tăng hơn 2.323 tỷ đồng, tương ứng 19,7%, hoàn thành 94,42% kế hoạch tăng trưởng được giao.

Đến hết tháng 10-2026, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 76,2 tỷ đồng, chiếm 0,54% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn hơn 32,2 tỷ đồng, chiếm 0,23%; nợ khoanh hơn 44 tỷ đồng, chiếm 0,31%. Đáng chú ý, toàn tỉnh có 5 đơn vị cấp xã không phát sinh nợ quá hạn.

Hiện toàn tỉnh có 5.180 Tổ TK&VV, giảm 494 tổ so với đầu năm. Qua phân loại chất lượng hoạt động, có 4.266 tổ xếp loại tốt, chiếm 82,36%; 706 tổ xếp loại khá, chiếm 13,63%; 198 tổ xếp loại trung bình, chiếm 3,82% và 10 tổ xếp loại yếu, chiếm 0,19%.

Đồng chí Lê Thị Đức Hạnh phát biểu tại phiên họp.

Công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục được duy trì. Đến cuối tháng 10-2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách do 4 tổ chức chính trị - xã hội phối hợp quản lý hơn 13.946 tỷ đồng, tăng hơn 2.330 tỷ đồng so với đầu năm.

Đến hết tháng 10-2026, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh duy trì 305 điểm giao dịch, được bố trí tại trụ sở UBND cấp xã, Nhà văn hóa xã, phường và trụ sở khu phố, ấp.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Đại diện Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thông tin về tình hình hỗ trợ nguồn vốn ủy thác cho các đối tượng; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phát huy nguồn vốn tín dụng…

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lê Thị Đức Hạnh nhấn mạnh, kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh là minh chứng rất rõ về việc triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Thị Đức Hạnh đề nghị Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng thời, nâng chất lượng hoạt động ủy thác và hoạt động của Tổ TK&VV.

Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tăng cường hơn việc đào tạo, tập huấn hướng dẫn phối hợp với Ngân hàng CSXH để nâng cao chất lượng nguồn vốn ủy thác cấp xã. Đối với các Tổ TK&VV, phải lựa chọn Tổ trưởng có trình độ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; cần có sự quản lý chặt chẽ hơn, tránh những rủi ro…

Đồng chí Lê Thị Đức Hạnh mong muốn trong thời gian tới, Đồng Tháp tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai Chỉ thị 39 và các quyết định của Chính phủ về chiến lược phát triển của Ngân hàng CSXH đến năm 2030.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình tín dụng chính sách, nhất là cấp xã sau khi sáp nhập, đảm bảo mô hình quản lý tín dụng tiếp tục phát huy hiệu quả…

Đồng chí Lê Thị Đức Hạnh trao biểu trưng 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Văn Dũng yêu cầu Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Đức Hạnh tại phiên họp.

Theo đồng chí Trần Văn Dũng, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực ủy thác nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng, chủ động định hướng phương án sử dụng vốn và tăng cường quản lý sau cho vay.

Đồng chí Trần Văn Dũng nhấn mạnh, Ngân hàng CSXH chủ động rà soát các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay để định hướng và quản lý bằng việc sử dụng nguồn vốn; đừng ngại chuyện đối tượng khó khăn quá mà không cho vay.

Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, cán bộ tại các điểm giao dịch và các Tổ TK&VV. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng vốn, theo dõi chặt chẽ tình hình vay và trả nợ của từng đối tượng.

Đối với hoạt động của các Tổ TK&VV, cần đánh giá thực chất chất lượng hoạt động. Những tổ hoạt động yếu kém cần được xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp củng cố, nâng chất lượng; trường hợp Tổ trưởng, Tổ phó hoặc thành viên không đáp ứng yêu cầu thì xem xét thay đổi kịp thời…

Dịp này, Ngân hàng CSXH Việt Nam ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 là 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.