Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An tiếp xúc cử tri xã Đức Châu

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Đồng

Đồng chí Bùi Văn Hưng - Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Châu thông qua các báo cáo. Ảnh: Lê Đồng

Ông Ngô Bá Công - Cử tri thôn Diễn Kỷ phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Lê Đồng

Tại hội nghị, các cử tri xã Đức Châu phấn khởi trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026. Đồng thời nêu lên 14 ý kiến, với 32 nội dung chủ yếu như: lấy nước đầu nguồn nông giang vào xử lý nước sạch chưa đảm bảo; nên đưa trụ sở về trung tâm xã để thuận tiện trong giao dịch; một số trụ sở các cơ quan cấp trên dôi dư nên phân cấp về xã quản lý; vẫn còn bất cập trong thu phí dịch vụ nông nghiệp, tình trạng ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp, chưa có hệ thống mương tiêu nước thải sinh hoạt của các hộ dân tại khu đô thị ROXliVing; đầu tư hệ thống truyền thanh tại các thôn sau sáp nhập. Hệ thống đèn chiếu sáng Quốc lộ 7 B xuống cấp. Về chế độ, chính sách, cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu hỗ trợ kinh phí cho Ban Chấp hành Hội người cao tuổi; tăng phụ cấp cho Trưởng ban Công tác Mặt trận và hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công việc ở thôn; hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm xã hội từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng là cán bộ không chuyên trách ở thôn.

Đồng chí Chu Duy Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Châu giải đáp các thắc mắc của cử tri. Ảnh: Lê Đồng

Đồng chí Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ giải đáp các thắc mắc của cử tri. Ảnh: Lê Đồng

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Đức Châu đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị của cử tri. Xã đang có kế hoạch mở rộng Nhà máy nước Diễn Hồng theo tiêu chí Nông thôn mới, đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân; phối hợp với khu đô thị giải quyết mương tiêu nước sinh hoạt. Căn cứ vào nguồn lực địa phương, xã đang đầu tư theo lộ trình, ưu tiên các công trình điện, đường, trường trạm, giao thông kênh mương nội đồng. Tổ chức khảo sát, đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công và tranh thủ nguồn vốn của tỉnh để đầu tư xây dựng các nhà văn hóa, thiết chế thể thao tại các thôn. Đối với chế độ chính sách, Sở Nội vụ đã giải trình và tiếp thu các nội dung để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Đồng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin về một số dự án trọng điểm dự kiến triển khai trong thời gian tới; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà đội ngũ cán bộ cấp xã đang đối mặt trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với xã Đức Châu, đồng chí nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng cầu Hồng Phong là điểm nhấn quan trọng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, xã cần căn cứ vào nguồn lực để ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu, phát triển hệ thống giao thông nội đồng gắn với tích tụ ruộng đất; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.