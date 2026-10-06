Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra thực địa các dự án giao thông tại Khu kinh tế Đông Nam

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các địa phương liên quan.

Một điểm trên tuyến Dự án Đường nối Quốc lộ 7C với ĐT.542E. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng đoàn công tác đã kiểm tra Dự án Đường nối Quốc lộ 7C với ĐT.542E. Dự án có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch trung hạn 2026-2030. Tổng chiều dài tuyến khoảng 10 km đi qua các xã Thần Lĩnh, Phúc Lộc và Yên Trung. Tuyến đường thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng với nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m. Dự án nhằm hình thành trục kết nối các khu công nghiệp mở rộng với mạng lưới giao thông đối ngoại và cao tốc Bắc - Nam. UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 10/9/2026. Hiện tại, Ban Quản lý đã phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, sẽ mở thầu vào ngày 08/10/2026. Dự án phấn đấu phê duyệt trong tháng 12/2026 và khởi công trước ngày 30/4/2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị phân kỳ đầu tư Dự án Đường nối Quốc lộ 7C với ĐT.542E thành 2 giai đoạn 2026 - 2028 và 2029 – 2030. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với dự án này Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý KKT Đông Nam cần kịp thời tính toán phương án GPMB, tái định cư, bên cạnh đó, tính toán phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn 2026 - 2028 và 2029 – 2030 để đảm bảo khả thi về nguồn vốn.

Dự án Nút giao khác mức giữa đường N5 nối QL.7C với QL.1 và đường sắt được đồng chí Bùi Thanh An lưu ý về mỹ thuật trong thiết kế. Ảnh: Nguyễn Toàn

Qua kiểm tra Dự an Nút giao khác mức giữa đường N5 nối QL.7C với QL.1 và đường sắt, đồng chí Bùi Thanh An đề nghị chủ đầu tư quan tâm thiết kế đảm bảo mỹ thuật và xác định nguồn cung vật liệu phục vụ thi công.

Sơ đồ hướng tuyến Dự an Nút giao khác mức giữa đường N5 nối QL.7C với QL.1 và đường sắt. Ảnh: Nguyễn Toàn

Dự án này triển khai xây dựng tại xã Trung Lộc và xã Đông Lộc với tổng mức đầu tư 1.480 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách Trung ương. Trong đó, sẽ xây dựng cầu vượt dạng đảo xuyên 2 tầng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực nhằm xóa bỏ điểm giao cắt đồng mức, nâng cao năng lực thông suốt giữa QL.1, QL.7C, đường N5 và tuyến đường sắt Bắc - Nam. Hiện dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 08/8/2026 và đã lựa chọn xong nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. KKT Đông Nam đang phấn đấu hoàn thành phê duyệt trước ngày 15/11/2026 và khởi công trước ngày 30/4/2027.

Dự án Tuyến số 2 thuộc hệ thống giao thông Khu A - KCN Nam Cấm đang được thi công. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra Dự án Tuyến số 2 thuộc hệ thống giao thông Khu A - KCN Nam Cấm. Dự án có tổng mức đầu tư điều chỉnh là 182,675 tỷ đồng, đã hoàn thành đấu thầu xây lắp và khởi công từ tháng 8/2026, nhà thầu đang triển khai đào đắp nền đường. Tuy nhiên, công tác thi công đang vướng GPMB khi mới bàn giao được 830m tuyến nội bộ (đạt 70%), phần còn lại vướng khoảng 300m tuyến D4 kéo dài qua đất ở, ao cá của các hộ dân và đoạn vuốt nối dân sinh cuối tuyến nội chưa được bàn giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tập trung xử lý mặt bằng Dự án Tuyến số 2 thuộc hệ thống giao thông Khu A - KCN Nam Cấm. Ảnh: Nguyễn Toàn

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư và xã Trung Lộc tập trung phối hợp để xứ lý vướng mắc mặt bằng, đảm bảo không để chậm tiến độ chung của dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Kiểm tra cuối tuyến Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D đoạn từ Cảng Đông Hồi đến Thái Hòa. Ảnh: Nguyễn Toàn

Qua kiểm tra đầu tuyến đến cuối tuyến Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D đoạn từ Cảng Đông Hồi đến Thái Hòa, đồng chí Bùi Thanh An xác định đây là tuyến giao thông trục ngang động lực thay thế Quốc lộ 48A. Dự án này có tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Quy mô dự án dài khoảng 41 km và đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 11/9/2026. Hiện dự án đã thông báo mời thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (mở thầu ngày 08/10/2026). Mục tiêu đề ra là hoàn thành phê duyệt dự án trong tháng 12/2026 và triển khai khởi công trước ngày 30/4/2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An lưu ý chủ đầu tư trong giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D liên quan đến đất rừng. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với dự án này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư có giải pháp thiết kế nút giao phù hợp với QL1A. Bên cạnh đó, xác định địa hình và công tác GPMB sẽ khó khăn liên quan đến đất rừng, vì vậy, đề nghị chủ đầu tư cần thuê tư vấn hoặc có giải pháp tương đương để chủ động khi triển khai GPMB.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả giải ngân của KKT Đông Nam khi đến ngày 30/9 đơn vị đã thực hiện giải ngân đạt 114,8 tỷ đồng, tương đương 79% kế hoạch vốn được giao, vượt mức trung bình chung toàn tỉnh khoảng 72%. Theo đó, đề nghị đơn vị tập trung để 3 tháng còn lại giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.