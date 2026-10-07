Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra mỏ đá xây dựng và đất san lấp

Tham gia đoàn liên ngành có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Xây dựng, cùng đại diện chuyên môn các sở: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và chính quyền các địa phương liên quan.

Hệ thống trạm cân và camera giám sát tại mỏ đá Bãi Giang, xã Phúc Lộc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với nhóm đá xây dựng, Tổ công tác đã kiểm tra 2 mỏ tại xã Phúc Lộc. Trong đó mỏ đá của Công ty TNHH Huệ Minh tại núi Bãi Giang có quy mô 20 ha, trữ lượng gần 5.500.000 m³, công suất khai thác 150.000 m³/năm. Mỏ được cấp phép năm 2013 với thời hạn 30 năm. Theo số liệu trích xuất, trong 8 tháng đầu năm 2026 mỏ đá đóng góp ngân sách hơn 6 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phân tích các số liệu báo cáo về mỏ đá Bãi Giang của Công ty TNHH Huệ Minh. Ảnh: Nguyễn Toàn

Mỏ đá xây dựng thứ hai thuộc Công ty Cổ phần Phi Hải tại Rú Cấm, quy mô 16 ha, trữ lượng hơn 4.500.000 m³, công suất khai thác 145.000 m³/năm. Mỏ được cấp phép năm 2015 và có thời hạn đến năm 2045. Năm 2025, doanh nghiệp đóng góp hơn 7,6 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, 8 tháng đầu năm 2026 là gần 3,4 tỷ đồng.

Mỏ đá Rú Cấm của Công ty Cổ phần Phi Hải tại xã Phúc Lộc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Cũng tại xã Phúc Lộc, Tổ công tác đã kiểm tra mỏ đất san lấp của Công ty Cổ phần TĐL. Mỏ có quy mô hơn 10 ha, trữ lượng khai thác hơn 2.050.000 m³, công suất khai thác năm cao điểm đạt hơn 336.000 m³.

Mỏ đất san lấp của Công ty Cổ phần TĐL đang trong quá trình khai thác. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tổ công tác cũng đã kiểm tra tra mỏ đất san lấp của Tổng Công ty Đầu tư An Bình tại địa bàn giáp ranh giữa xã Phúc Lộc và Văn Kiều. Mỏ đất này có quy mô gần 15 ha, trữ lượng huy động gần 3.000.000 m³ và mới đi vào khai thác trong năm 2026.

Mỏ đất san lấp của Tổng Công ty Đầu tư An Bình tại địa bàn giáp ranh giữa xã Phúc Lộc và Văn Kiều. Ảnh: Nguyễn Toàn

Vị trí khai thác gần chân cột điện cao thế. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đồng chí Bùi Thanh An đề nghị có giải pháp an toàn và không làm ảnh hưởng đến hạ tầng đường điện cao thế trong quá trình khai thác tại mỏ đất của Tổng Công ty Đầu tư An Bình. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tại 2 phường Hoàng Mai và Quỳnh Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng đoàn công tác đã kiểm tra 2 mỏ đất san lấp của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Tài Mạnh và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông lâm thủy sản Sỹ Thắng.

Lãnh đạo địa phương báo cáo công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản đối với các mỏ đất trên địa bàn 2 phường Quỳnh Mai và Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Toàn

Cả 2 mỏ đất này có tổng diện tích hơn 20 ha và đều nằm trên địa bàn giáp ranh giữa hai phường Hoàng Mai và Quỳnh Mai, đều được cấp phép vào tháng 1/2025 và thời hạn giấy phép đến tháng 1/2030.

Tổ công tác kiểm tra mỏ đất san lấp của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Tài Mạnh. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tại tất cả các điểm mỏ đất và mỏ đá được kiểm tra, đoàn liên ngành đã tập trung đánh giá việc lắp đặt trạm cân, hệ thống camera giám sát, quy trình kết nối truyền dữ liệu về cơ quan Nhà nước, đồng thời truy xuất dữ liệu kê khai thuế hàng tháng của doanh nghiệp để đối chiếu trực tiếp với sản lượng tài nguyên thực tế đi qua trạm cân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu việc giám sát hoạt động khoáng sản phải được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ từ công tác quản lý đến ứng dụng các thiết bị công nghệ. Ảnh: Nguyễn Toàn

Qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đã cơ bản chấp hành các quy định pháp luật và những chỉ đạo của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các doanh nghiệp phải chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, vận hành thiết bị đo đếm đúng quy chuẩn để minh bạch toàn bộ số liệu sản lượng. Ngoài ra, lưu ý các doanh nghiệp trong quá trình khai thác chú trọng công tác an toàn, quan tâm khôi phục hạ tầng giao thông tại địa bàn.