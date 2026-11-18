Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 18/11, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang dự Ngày Văn hóa Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại liên khu dân cư ấp 1, 2 và 4, xã An Minh.

Theo báo cáo của Ban Công tác Mặt trận liên khu dân cư, năm 2026, người dân 3 ấp đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Địa phương hỗ trợ 25 hộ vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền 1,25 tỷ đồng; vận động trao hơn 1.000 phần quà và 550kg gạo, tổng trị giá hơn 447 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hai căn nhà cho gia đình thờ cúng liệt sĩ được sửa chữa với kinh phí 120 triệu đồng. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 98,6%.

Bí thư Đảng ủy xã An Minh Nguyễn Đức Chín trao quyết định công nhận danh hiệu Ấp văn hóa cho đại diện ấp 1, ấp 2 và ấp 4, xã An Minh.

Các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Camera an ninh trật tự”, “Suất cơm nghĩa tình” tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong trao 10 phần quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời vận động trao 31 phần quà động viên các gia đình khó khăn.

NHƯ NGỌC