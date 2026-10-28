Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang dự kỷ niệm 34 năm thành lập CIC Group

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong (thứ tư, từ phải qua) cùng thực hiện nghi thức cắt bánh kem kỷ niệm ngày thành lập CIC Group.

Tại buổi lễ, CIC Group phát động đợt thi đua cao điểm 34 ngày, tập trung đẩy nhanh tiến độ công việc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Sau 34 năm hoạt động, doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái gồm 10 công ty thành viên, với tổng tài sản gần 5.000 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 2.000 tỉ đồng và vốn điều lệ trên 1.600 tỉ đồng. CIC Group hiện có hơn 600 nhân sự nòng cốt và tạo sinh kế cho hơn 2.000 lao động thời vụ.