Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang dự công bố quy hoạch xã Long Điền đến năm 2050

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Liên

Quy hoạch chung xã Long Điền đến năm 2050 xác định định hướng phát triển không gian kinh tế, hạ tầng giao thông, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu vực thương mại - dịch vụ và các khu dân cư. Quy hoạch là cơ sở để địa phương quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và thu hút đầu tư.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong yêu cầu xã Long Điền tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; tập trung nguồn lực phát triển các dự án kết nối giao thông liên vùng, công nghiệp và du lịch, khai thác hiệu quả không gian phát triển theo quy hoạch.

Doanh nghiệp trao hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ dân và học sinh. Ảnh: Thanh Liên

Dịp này, các doanh nghiệp hỗ trợ 125 triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, chính quyền xã Long Điền ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với địa phương.