Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Hóa An, phường Biên Hòa

Tại ngày hội, đại diện Ban Công tác mặt trận khu phố đã ôn lại kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của khu phố trong năm 2026 và phương hướng năm 2027.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long cùng lãnh đạo phường Biên Hòa và nhân dân tham dự ngày hội. Ảnh: CTV

Khu phố Hóa An nằm trên địa bàn trung tâm của phường Biên Hòa, có 4.040 hộ và trên 19.790 nhân khẩu. Trong những năm qua, khu phố Hóa An duy trì phát triển kinh tế - xã hội ổn định, giữ vững an ninh trật tự; xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Đến nay trên 90% các tuyến đường khu phố, xóm được bê tông hóa, có hệ thống thoát nước đảm bảo. Cán bộ và nhân dân trong khu phố đoàn kết giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa. Năm 2026, khu phố có 3.975 gia đình đạt gia đình văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Hiện khu phố có 9 câu lạc bộ dân vũ, 1 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, 1 câu lạc bộ cờ tướng và 1 câu lạc bộ đờn ca tài tử...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long phát biểu tại ngày hội. Ảnh: CTV

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long thông tin đến cán bộ, nhân dân khu phố kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội và những sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của thành phố Đồng Nai. Đồng chí Nguyễn Kim Long khẳng định, chính từ những khu dân cư như Hóa An, có thể nhìn thấy rõ nhất sức mạnh của sự đồng lòng. Lãnh đạo thành phố rất vui khi biết người dân và các nhà hảo tâm đã đóng góp, hỗ trợ hơn 341 triệu đồng để sửa đường, nạo vét mương và làm công trình chiếu sáng; tổ chức 20 đợt ra quân, thu hút hơn 1.370 lượt người tham gia giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường. Khu phố đã trao nhiều phần quà khuyến học, tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Hóa An không còn hộ nghèo và đang tiếp tục quan tâm 4 hộ cận nghèo.

Trân trọng biểu dương cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, Ban điều hành khu phố và toàn thể người dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, mỗi phần việc chung được hoàn thành, mỗi gia đình được sẻ chia chính là một viên gạch xây nên khu phố văn minh, nghĩa tình.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long trao tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng khu phố Hóa An, phường Biên Hòa. Ảnh: CTV

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Kim Long mong muốn phường Biên Hòa và khu phố tiếp tục gần dân, lắng nghe dân, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng; quan tâm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông. Đặc biệt, cần chăm lo thiết thực đối với 4 hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em và các gia đình khó khăn; đồng thời hướng dẫn bà con, nhất là người lớn tuổi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, an toàn. Riêng kiến nghị về nhà văn hóa của khu phố, trong điều kiện địa bàn đã có hơn 4 ngàn hộ dân sau sáp nhập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị UBND phường chủ trì khảo sát, nghiên cứu phương án sửa chữa, nâng cấp hoặc bố trí địa điểm sinh hoạt phù hợp, thuận tiện cho nhân dân...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long trao tặng quà cho tập thể khu phố Hóa An, phường Biên Hòa. Ảnh: CTV

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long đã trao tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố cho tập thể khu phố và các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.