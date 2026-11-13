Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm

Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố Bắc Ninh gồm các đồng chí: Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Chu Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chũ; Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Sơn; Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố; Đỗ Bình Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiên Lao.

Các đại biểu Tổ số 1 chủ trì buổi tiếp xúc với cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Cử tri các xã, phường bày tỏ sự đồng tình với những kết quả mà thành phố đạt được trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: Chế độ, chính sách, công tác cán bộ; các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, giao thông

Đại diện cử tri các xã, phường nêu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá cao các phản ánh, kiến nghị của đại biểu cử tri các xã, cho rằng đây đều là những ý kiến xác đáng, liên quan trực tiếp đến những vấn đề ở cơ sở.

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các xã, phường tổng hợp những nội dung kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của cấp xã để tập trung giải quyết. Các ý kiến khác Tổ đại biểu số 1 sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan chức năng trả lời cũng như chuyển tải đến kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri nêu. Trong đó, có nội dung về những đề xuất liên quan đến việc điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách; chế độ cho cán bộ phường, xã và các đoàn thể.

Yêu cầu cơ chuyên chuyên môn khẩn trương phối hợp khảo sát, lập dự án sửa chữa hệ thống kênh mương thủy lợi Bắc Sông Thương, bảo đảm nước tưới cho cây trồng. Sớm nghiên cứu phương án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 298 và xây dựng kè bảo vệ bờ sông Lục Nam tại khu vực Thủ Dương, giải quyết tình trạng ngập úng và sạt lở. Về kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai sẽ chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai các phường, xã để thuận lợi cho người dân.

Cùng đó, đồng chí thông tin thêm về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian qua, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Trung ương, của thành phố. Mong muốn đông đảo cử tri tiếp tục quan tâm, theo dõi, ủng hộ để thành phố tập trung cao cho các mục tiêu từ nay đến hết năm, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số như chỉ tiêu Trung ương giao.