Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn tiếp, làm việc với Hiệp hội các câu lạc bộ Lions quốc tế

Ngày 30/10, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh tiếp và làm việc với đoàn công tác Hiệp hội Lions Clubs International do ông Kwon Sung Tae, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hiệp hội, Chủ tịch Khu vực 354-D (là một địa hạt thuộc Hiệp hội tại Hàn Quốc) làm trưởng đoàn.

Đồng chí Mai Sơn trao quà lưu niệm cho ông Kwon Sung Tae.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về nhu cầu hỗ trợ, tài trợ xây dựng cơ sở vật chất và cải thiện điều kiện học tập tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Lions Clubs International là tổ chức tình nguyện nhân đạo phi lợi nhuận, thành lập năm 1917 và có trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Hiệp hội hiện có 1,4 triệu thành viên, 50 nghìn câu lạc bộ tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với phương châm hoạt động vì cộng đồng, tổ chức tập trung vào các lĩnh vực như: Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục, bảo vệ môi trường và cứu trợ nhân đạo…

Đồng chí Mai Sơn và các đại biểu tại buổi làm việc.

Thông qua mạng lưới câu lạc bộ và các đối tác quốc tế, Hiệp hội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, trong đó có cải thiện cơ sở vật chất trường học, cung cấp trang thiết bị học tập, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.

Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giới thiệu khái quát tình hình phát triển của thành phố. Trong đó nhấn mạnh, Bắc Ninh là vùng đất có truyền thống hiếu học, coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo.

Những năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được quan tâm; học sinh đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi trong nước và quốc tế. Công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn.

Đoàn công tác của Hiệp hội Lions Clubs International tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước với môi trường đầu tư năng động, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước. Trong đó, Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng, có số lượng dự án và quy mô vốn đầu tư lớn nhất tại địa phương.

Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Bắc Ninh với các đối tác Hàn Quốc không chỉ được thúc đẩy trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mà còn có nhiều tiềm năng mở rộng sang giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ và các hoạt động an sinh xã hội…

Đồng chí Mai Sơn nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố mong muốn thông qua Hiệp hội Lions Clubs International tiếp tục kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư, tổ chức và đối tác quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Bắc Ninh; trong đó, chú trọng các chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục, nhất là giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đề nghị Hiệp hội quan tâm khảo sát, tìm hiểu nhu cầu thực tế của các cơ sở giáo dục để nghiên cứu khả năng hỗ trợ xây dựng, cải thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh. Đồng thời, mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ của Hiệp hội đối với các địa bàn còn khó khăn, các nhóm trẻ em, người khuyết tật và những đối tượng cần trợ giúp trên địa bàn thành phố để họ có thêm cơ hội học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi làm việc, ông Kwon Sung Tae và các thành viên đoàn công tác trao đổi về các chương trình Lions Clubs International đang triển khai ở các nước và dự kiến thực hiện tại Việt Nam; khả năng kết nối các câu lạc bộ, doanh nghiệp, tổ chức tài trợ và đối tác quốc tế để triển khai hoạt động nhân đạo phù hợp với nhu cầu của Bắc Ninh. Trong đó, tập trung vào việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện điều kiện học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ, công nghệ và phát triển cơ sở vật chất trường học.

Đồng chí Mai Sơn và đoàn công tác của Lions Clubs International chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên cũng trao đổi về cơ chế tiếp nhận đề xuất, điều kiện tài trợ, quy trình phối hợp và đầu mối liên hệ để thành phố nghiên cứu, xây dựng các nội dung hợp tác cụ thể. Qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa thành phố Bắc Ninh với các đối tác Hàn Quốc nói riêng.

Trong chương trình làm việc, đoàn Lions Clubs International đến khảo sát thực tế tại Trường Tiểu học Phú Nhuận (xã Biển Động).