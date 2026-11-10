Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn tiếp đoàn công tác của Palestine

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Đông, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố, Công ty trách nhiệm hữu hạn VSIP Bắc Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh, trong đó có phát triển công nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn công tác; đánh giá cao việc đoàn chọn Bắc Ninh là một trong những địa bàn trọng điểm trong chương trình nghiên cứu, học tập thực tế.

Đồng chí Mai Sơn trao đổi tại buổi việc.

Như đã biết, Việt Nam và Palestine có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm đoàn kết, sự chia sẻ và ủng hộ đối với Nhân dân Palestine. Đồng chí tin tưởng rằng những hoạt động trao đổi, học tập như hôm nay sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai bên.

Đồng chí thông tin, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững là những động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Hiện nay, Bắc Ninh có 39 Khu công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư; thu hút đầu tư FDI của Bắc Ninh đạt khoảng 50 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước; kim ngạch xuất, nhập khẩu 10 tháng đứng đầu cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong quá trình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, Bắc Ninh rút ra bài học kinh nghiệm là quy hoạch phải đi trước một bước, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch kinh tế - xã hội, đô thị, sử dụng đất và giao thông; gắn phát triển khu công nghiệp với không gian kinh tế và khả năng kết nối hạ tầng.

Cùng với đó, thành phố ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, điện, nước, xử lý nước thải, thông tin liên lạc; gắn kết với hạ tầng xã hội, y tế và giáo dục. Qua đó, tạo môi trường sống thuận lợi để người lao động yên tâm an cư, làm việc, gắn bó lâu dài và đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương.

Bắc Ninh cũng chú trọng phát triển các khu công nghiệp xanh, thông minh, bền vững. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu có khoảng 40-50% tổng số khu công nghiệp phát triển theo mô hình này; hình thành 2 khu công nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao.

Các đại biểu đoàn Palestine dự hội nghị.

Đồng chí cho biết, Bắc Ninh luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó chỉ số năng động của lãnh đạo luôn đứng đầu cả nước. Chính quyền luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, xác định thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính quyền; tập trung cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chăm lo đời sống người lao động.

Mỗi địa phương, mỗi quốc gia có những điều kiện và đặc thù riêng. Hy vọng những nội dung trao đổi và khảo sát thực tế ngày hôm nay sẽ cung cấp thông tin hữu ích, giúp các học viên nghiên cứu, tham khảo và vận dụng phù hợp với điều kiện của Palestine.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc giải quyết khó khăn bước đầu trong hình thành khu công nghiệp; giải pháp trong thu hút đầu tư; cơ chế, chính sách hấp dẫn doanh nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; cách đánh giá sự thành công của các khu công nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp phép trong khu công nghiệp; tuyển dụng nhân sự, lao động.

Đồng chí Mai Sơn tặng đĩa di sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của Bắc Ninh cho đại diện đoàn công tác của Palestine.

Nhân dịp này, đại diện chủ đầu tư Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và định hướng quy hoạch mô hình VSIP. Đồng thời chia sẻ về vai trò của chính quyền địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, giải quyết thủ tục hành chính; chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và những đóng góp của khu công nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề và bảo vệ môi trường.

Thay mặt đoàn công tác, bà Laila Khailed, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Palestine cảm ơn những chia sẻ cởi mở, cụ thể và tâm huyết của thành phố Bắc Ninh; đồng thời cho biết, kinh nghiệm thực tiễn của Bắc Ninh đã truyền cảm hứng và mang lại nhiều giá trị tham khảo cho Palestine. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Palestine nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế trong quá trình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp.