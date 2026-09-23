Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn tặng quà Trung thu tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích

Đồng chí Mai Sơn trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích.

Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích hiện tiếp nhận, nuôi dưỡng 222 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và phụng dưỡng 8 cụ già không nơi nương tựa. Toàn bộ đối tượng được chăm sóc y tế, nuôi dưỡng và học tập hoàn toàn miễn phí. Để phục vụ tốt sinh hoạt của các cháu, vừa qua Trung tâm hoàn thành cải tạo khu nhà ở, sửa chữa bếp ăn và chỉnh trang khuôn viên bảo đảm cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Mai Sơn chia quà cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích.

Tại đây, đồng chí Mai Sơn cùng thành viên Đoàn công tác ân cần thăm hỏi tình hình học tập, đời sống sinh hoạt của các cháu thiếu nhi; chúc các cháu đón Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi, tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, đồng chí Mai Sơn cùng Đoàn công tác trao tặng những phần quà ý nghĩa cho tập thể Trung tâm và trực tiếp chia quà, động viên các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu trọn vẹn niềm vui.