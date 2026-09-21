Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn: Phường Ninh Xá cần lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, tạo đột phá phát triển

Chiều 21/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ninh Xá tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026 và xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự, chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ninh Xá tháng 9.

9 tháng qua, Đảng ủy phường Ninh Xá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, phường đã hoàn thành 4/5 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Thành ủy giao. Nổi bật, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 74,43 tỷ đồng, đạt 273% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 272 tỷ đồng, đạt 151% dự toán. Sản xuất nông nghiệp bảo đảm khung thời vụ với diện tích gieo trồng 1.668,8 ha. Hoạt động công nghiệp, thương mại, làng nghề truyền thống như nem Bùi Xá, đúc dát đồng Đào Viên, may mặc... tiếp tục được duy trì hiệu quả, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, điển hình là bàn giao hơn 2,7 ha đất phục vụ tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đợt 2). Cải cách hành chính cùng chuyển đổi số mang lại hiệu quả rõ nét, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn chiếm tới 99,98%, trong đó lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 98,67%. Lĩnh vực văn hóa được chú trọng; chính sách an sinh triển khai kịp thời; quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục củng cố; kiện toàn 7 chi bộ tổ dân phố, 3 chi bộ trường học sau sáp nhập và kết nạp thêm 20 đảng viên mới (bằng 80% kế hoạch).

Đồng chí Vũ Đăng Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Xá phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ninh Xá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm đã đề ra. Trọng tâm là chỉ đạo sản xuất vụ đông, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thiên tai; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý vi phạm lấn chiếm đất đai và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước 31/12/2026.

Cùng với đó, chỉ đạo ổn định tổ chức 3 trường học sau sắp xếp, nâng cao chất lượng năm học 2026 - 2027, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đối với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ninh Xá. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho đối tượng người có công, hộ khó khăn; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông; chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư ngay từ cơ sở. Tiếp tục củng cố công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ninh Xá tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm, từ đó xác định rõ những nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc để đề ra giải pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Đồng chí nhấn mạnh, muốn tạo chuyển biến rõ nét và đột phá trong phát triển, địa phương phải lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tránh dàn trải.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu địa phương cần tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, nhất là những nội dung tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành cùng chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đồng thời, phường tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Về công tác giáo dục và quản trị nhà trường sau sắp xếp, cần chủ động lựa chọn đơn vị cung ứng suất ăn bán trú bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, tăng cường trách nhiệm quản lý của nhà trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường phải bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư dư luận để lãnh đạo tốt công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố theo đúng quy định; lựa chọn, giới thiệu những nhân sự đủ năng lực, nhiệt huyết, có uy tín ra ứng cử, bảo đảm dân chủ, công khai và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.