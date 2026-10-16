Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn làm việc với Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố; một số sở; UBND phường Võ Cường và xã Liên Bão.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á được thành lập theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Sau hơn 18 năm đào tạo và nghiên cứu, trường đã phát triển thành cơ sở giáo dục Đại học đa ngành, có uy tín trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Trường đang đào tạo 26 ngành học ở trình độ Đại học và 3 chuyên ngành Thạc sĩ với khoảng 17.000 sinh viên (trong đó cơ sở Bắc Ninh hiện đang đào tạo khoảng 400 sinh viên). Các ngành đào tạo bao gồm lĩnh vực: Kinh tế, Quản trị, Kỹ thuật - công nghệ, Khoa học sức khỏe và Xã hội - nhân văn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, nhà trường đề nghị bổ sung quỹ đất nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo, nghiên cứu và phục vụ đào tạo trong giai đoạn phát triển mới khoảng 12 - 15 ha tại phường Võ Cường và xã Liên Bão liền kề với khuôn viên hiện tại; phục vụ định hướng xây dựng Trường Đại học Công nghệ Đông Á trở thành trường đại học ứng dụng, gắn kết doanh nghiệp và cùng với sự phát triển của thành phố Bắc Ninh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á đề xuất một số ý kiến tại buổi làm việc.

Đề xuất UBND thành phố xem xét, tạo điều kiện để Trường xây dựng lại khu ký túc xá cũ, chuyển đổi công năng phù hợp nhằm hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo, các phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm dùng chung và không gian kết nối doanh nghiệp... Qua đó, góp phần tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao của thành phố Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của thành phố và Trường Đại học Công nghệ Đông Á tập trung trao đổi về hình thức đầu tư, xây dựng, cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục sử dụng đất và những vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện…

Kết luận buổi làm việc, trên cơ sở ý kiến trao đổi của các sở, ngành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn ghi nhận các đề xuất của Trường Đại học Công nghệ Đông Á; khẳng định thành phố ủng hộ định hướng phát triển nhà trường gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo xã Liên Bão phát biểu tại buổi làm việc.

Về các đề xuất của nhà trường, đồng chí Mai Sơn nhất trí chủ trương. Trong đó, về cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh tại khu đất phía trước trường, thành phố sẽ phối hợp, nghiên cứu bố trí kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thành, giao nhà trường thực hiện cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh theo phương án phù hợp. Phường Võ Cường, xã Liên Bão có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đối với đề xuất chuyển đổi công năng khu ký túc xá cũ để xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với trường nghiên cứu phương án cụ thể, phát huy vai trò của Trung tâm trong kết nối đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác với doanh nghiệp; hướng tới phục vụ không chỉ trong nhà trường mà còn đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và khu vực.

Liên quan đến việc mở rộng quỹ đất, phát triển cơ sở đào tạo giai đoạn 2, đề nghị nhà trường xây dựng hồ sơ đề xuất cụ thể, làm rõ sự cần thiết, quy mô, mục đích sử dụng đất và định hướng phát triển; đặc biệt là kế hoạch liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực và phát triển các ngành kỹ thuật - công nghệ. Trên cơ sở hồ sơ và các quy định hiện hành, các sở, ngành liên quan sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu thành phố xem xét theo thẩm quyền.