Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn làm việc về quy hoạch, xây dựng trường học

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 1 cùng lãnh đạo UBND các phường Bắc Giang, Tân Tiến, Đa Mai, Tiền Phong.

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường Bắc Giang, Tân Tiến, Đa Mai, Tiền Phong báo cáo thực trạng mạng lưới trường học trên địa bàn; chủ trương rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường học theo hướng đồng bộ, phù hợp với quy hoạch đô thị, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân và định hướng phát triển lâu dài.

Trên cơ sở rà soát thực tế, các địa phương đề xuất điều chỉnh sắp xếp, mở rộng, đầu tư xây dựng mới một số trường học, bổ sung quỹ đất giáo dục và phát triển hệ thống trường ngoài công lập nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển dân số, đô thị và các khu công nghiệp. Các ý kiến đều thống nhất việc quy hoạch mạng lưới trường học cần gắn với quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và dự báo dân số, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trao đổi tại buổi làm việc, các sở, ngành tập trung phân tích, đánh giá phương án quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng các công trình giáo dục, bảo đảm phù hợp, thuận lợi giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Đồng thời, đề nghị ưu tiên quỹ đất cho giáo dục, lựa chọn phương án tối ưu, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm đồng bộ hạ tầng, phù hợp định hướng phát triển đô thị và nhu cầu phát triển trong thời gian tới.

Lãnh đạo phường Bắc Giang trình bày một số phương án sắp xếp, xây dựng trường học trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các phường trong công tác rà soát, quy hoạch và xây dựng phương án phát triển hệ thống trường học sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng chí nhấn mạnh, các địa phương không chỉ quan tâm về chủ trương mà đã chủ động bố trí nguồn lực, đầu tư, đấu thầu và triển khai các dự án nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất giáo dục, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn mới về trường đạt chuẩn quốc gia.

Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng và các địa phương: phường Bắc Giang, Tân Tiến, Đa Mai và Tiền Phong khẩn trương phối hợp hoàn thiện phương án quy hoạch, đánh giá đầy đủ các yếu tố về vị trí, quy mô quỹ đất, kết nối giao thông, khả năng mở rộng và hiệu quả khai thác để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian sớm nhất. Việc lựa chọn phương án phải dựa trên cơ sở khoa học, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Đối với các dự án đầu tư trường học đã được xác định trong quy hoạch, đồng chí đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết và sớm triển khai các dự án theo lộ trình đã đề ra. Nhấn mạnh giáo dục là lĩnh vực được thành phố ưu tiên hàng đầu, đồng chí Mai Sơn yêu cầu các phường tập trung mọi nguồn lực để đến hết nhiệm kỳ hoàn thành mục tiêu đưa toàn bộ các trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Cùng với việc đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực phát triển giáo dục mũi nhọn thông qua xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, đồng thời quan tâm đầu tư Trường Phổ thông Dân tộc nội trú nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí cũng lưu ý, trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công còn nhiều khó khăn, các địa phương cần chủ động triển khai các dự án ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bảo đảm tiến độ, tạo nền tảng phát triển bền vững hệ thống giáo dục của thành phố trong những năm tới.