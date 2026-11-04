Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Mão Đông

Chiều 4/11, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại tổ dân phố Mão Đông, phường Mão Điền. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, Đảng ủy, UBND phường Mão Điền, các đoàn thể và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn tặng bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho tổ dân phố Mão Đông.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Tổ dân phố Mão Đông thành lập ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập ba tổ dân phố Công, Nội và Ngòi Hồ Tủng, hiện có 1.547 hộ với 5.650 nhân khẩu. Mặc dù địa bàn rộng, quy mô dân số lớn sau sáp nhập, song với sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp của Ban Quản lý tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể, tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân tiếp tục được củng cố và phát huy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tổ dân phố Mão Đông.

Nổi bật trong năm 2026, Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 97,65%; tỷ lệ hỏa táng đạt 100%. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được duy trì hiệu quả với gần 500 phần thưởng trao tặng cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập.

Công tác vận động các nguồn lực xã hội đạt kết quả tích cực, với tổng kinh phí các loại quỹ và hoạt động an sinh xã hội gần 150 triệu đồng. Đặc biệt, bằng tinh thần tự nguyện và sự chung sức đồng lòng, Nhân dân đã đóng góp trên 1 tỷ đồng xây dựng tam quan chùa, cổng làng, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư; đồng thời đầu tư gần 300 triệu đồng cải tạo sân chơi thể thao, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần.

Cùng với đó, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch đẹp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục được triển khai, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống khu dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao tặng quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố cho các hộ nghèo.

Năm 2027, tổ dân phố Mão Đông tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài; giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Chúc mừng và chung vui với cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn nhấn mạnh, ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi Bắc Ninh vừa trở thành thành phố, đồng thời đây là Ngày hội Đại đoàn kết đầu tiên của Nhân dân 3 khu dân cư sau sáp nhập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đồng thuận, đoàn kết của Nhân dân trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập thành phố; đồng thời biểu dương những kết quả địa phương đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí Mai Sơn thăm hỏi, động viên các cụ cao tuổi tổ dân phố Mão Đông.

Đồng chí Mai Sơn cũng trân trọng cảm ơn các gia đình đã đồng thuận, chia sẻ đất đai để triển khai các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4, Trạm biến áp Bắc Ninh 5 và nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; khẳng định thành phố sẽ phối hợp với địa phương quan tâm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Nhấn mạnh yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư sau sáp nhập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Nhân dân tổ dân phố Mão Đông tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, tích cực tham gia chuyển đổi số, hướng dẫn người thân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; giữ gìn và phát huy nếp sống văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, thực hiện tốt việc cưới, việc tang văn minh.

Các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Mão Đông, phường Mão Điền dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với cấp ủy, chính quyền phường Mão Điền, đồng chí Mai Sơn đề nghị tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng quy định, đầy đủ và kịp thời.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố đã trao tặng quà cho 9 hộ nghèo và cận nghèo; trao tặng hoa và quà cho tổ dân phố Mão Đông, chúc cán bộ và Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho tổ dân phố Mão Đông; Ủy ban MTTQ thành phố tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Mão Đông; UBND phường Mão Điền tặng danh hiệu văn hóa cho 1 tập thể, 3 hộ gia đình tổ dân phố Mão Đông…