Tại đây, đồng chí Mai Sơn gửi lời chúc mừng tới toàn ngành Giáo dục thành phố, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Mai Sơn tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là dịp để tri ân, tôn vinh những người làm công tác giáo dục và đào tạo. Với mục tiêu giáo dục là quốc sách hàng đầu, thời gian qua, thành phố Bắc Ninh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục, giữ vững truyền thống cách mạng, văn hiến, hiếu học của vùng đất Kinh Bắc.

Trong bối cảnh hoạt động sau sắp xếp hệ thống trường học, đồng chí chia sẻ và đánh giá cao đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên luôn trách nhiệm, đoàn kết, nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, đổi mới phương pháp giảng dạy và chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, giữ vững vị trí là một trong những địa phương dẫn đầu về giáo dục, đào tạo trong toàn quốc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng tập thể Ban Giám đốc, cán bộ các phòng, ban tiếp tục đoàn kết, đồng hành, nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm để toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ngành Giáo dục thành phố chủ động thích ứng, đi trước yêu cầu phát triển, tạo nền tảng về nguồn nhân lực, đáp ứng mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống trường học sau sắp xếp, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục; đổi mới mạnh mẽ phương thức từ quản lý sang quản trị phát triển giáo dục; kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua chính xác, công bằng, chuẩn mực, thực chất.

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thay mặt toàn ngành trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Đồng chí khẳng định, những định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sẽ được Sở nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa bằng các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Tập thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo cùng toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.