Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố, kết nối trực tuyến đến điểm cầu một số xã, phường liên quan. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 1, số 2 và UBND một số phường, xã liên quan.

Đồng chí Mai Sơn chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực giáo dục.

Theo báo cáo tại cuộc họp, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn thành phố hiện nay cơ bản được phân chia theo hai khu vực Bắc sông Cầu và Nam sông Cầu, do Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 1 và số 2 làm chủ đầu tư.

Đến nay, khu vực Nam sông Cầu có 2 dự án hoàn thành thẩm định, đã phê duyệt quyết toán là: Đầu tư xây dựng mở rộng Trường Trung học phổ thông Lý Nhân Tông và đầu tư xây dựng công trình mở rộng Trường Trung học phổ thông Yên Phong số 2. Ngoài ra, 2 dự án Trường Trung học phổ thông Gia Bình số 1 và Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự đã hoàn thành xây dựng, đang hoàn thiện thủ tục quyết toán.

Đối với 5 dự án thi công chuyển tiếp đã cơ bản hoàn thành các gói thầu xây lắp, đáp ứng tiến độ. Còn dự án cải tạo, nâng cấp Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh đã bàn giao khối lớp học và nhà hiệu bộ, đang tiếp tục hoàn thiện khu ký túc xá mở rộng cùng các hạng mục phụ trợ. Hai dự án tại Trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3 và Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đang khắc phục một số hạn chế còn tồn tại, dự kiến bàn giao đầu tháng 12/2026.

Với các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030, có dự án mở rộng Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên đã khởi công. Giai đoạn này, trong số 13 dự án được giao lập chủ trương đầu tư, có 1 dự án được phê duyệt là dự án Mở rộng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, dự kiến khởi công 20/12/2026. Ngoài ra, 8 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và 4 dự án chưa được phê duyệt do chưa cân đối được nguồn vốn trung hạn.

Đối với khu vực Bắc sông Cầu, trong năm 2026, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 1 đã hoàn thành phê duyệt quyết toán 4 dự án.

Hiện, đơn vị không có dự án thi công chuyển tiếp; tập trung chủ yếu vào công tác chuẩn bị đầu tư với 30 dự án được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư. Trong đó, 19 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (gồm 2 dự án đã được phê duyệt dự án). Một số dự án có tỷ lệ giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư cao như: Xây dựng cơ sở vật chất Trường Trung học phổ thông Tứ Sơn; Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Ninh, Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành đạt 100%; Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn đạt 99,02%...

Đồng chí Mai Sơn chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ triển khai một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến quy hoạch, nguồn vốn và thủ tục xử lý tài sản công. Việc lập chủ trương đầu tư ở một số dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Một số dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng tiến độ lập dự án chậm. Có dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được ghi vốn chuẩn bị đầu tư nên không đủ điều kiện triển khai thực hiện. Một số dự án phải tạm dừng thẩm định chủ trương đầu tư để chờ cân đối nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 1và số 2, các sở, ngành và địa phương trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục.

Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị số 1 và số 2 phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục các dự án quyết toán để bố trí vốn thanh toán, chi trả ngay các dự án đủ điều kiện thanh toán. Đối với những dự án có trong kế hoạch, cần bám sát để khẩn trương thực hiện các bước; tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp. Đối với những dự án chưa có trong kế hoạch, ngành giáo dục cùng các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát lại thực trạng một số trường học đang trong tình trạng quá tải nhưng các biện pháp hiện tại không thể khắc phục, nếu thấy cần thiết phải mở rộng, đề xuất để bổ sung, sớm khởi công.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 1 báo cáo tiến độ triển khai các dự án tại buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu, không được để tình trạng thiếu phòng học ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh ở thời điểm hiện tại cũng như những năm tiếp theo. Đặc biệt đối với những dự án chưa được bố trí trong kế hoạch vốn nhưng thực sự cấp thiết, nhất là các trường học có nguy cơ quá tải, thiếu phòng học, đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu thực tế, đề xuất phương án đầu tư và bổ sung nguồn vốn phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lĩnh vực giáo dục.

Chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại dự án khu vực Bắc sông Cầu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị số 1 chủ trì phối hợp cùng phường, xã rà soát thực địa, quy hoạch, kế hoạch để giải quyết vướng mắc về trình tự thủ tục, linh hoạt trong thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, từng nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành, làm cơ sở theo dõi, kiểm tra, đánh giá và kiểm điểm tiến độ.

Đối với các dự án khu vực Nam sông Cầu, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2 phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục quyết toán, thực hiện quyết toán các nội dung đủ điều kiện; đồng thời bám sát tiến độ, tăng cường đôn đốc nhà thầu, bảo đảm hoàn thành các dự án chuyển tiếp theo kế hoạch.