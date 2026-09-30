Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm việc với Đại học Bách Khoa Hà Nội về triển khai Dự án cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh

Cùng dự có diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố; các Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; Ban quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố số 2 và UBND phường Võ Cường.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, Đại học Bách Khoa Hà Nội định hướng triển khai Dự án cơ sở đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội tại Bắc Ninh (đơn vị thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội), tập trung vào đào tạo nghề, nhất là các ngành kỹ thuật, công nghệ; đồng thời gắn với đào tạo nhân lực thích ứng, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ có tay nghề cao phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, công nghệ cao của thành phố và khu vực.

Nhà trường đề xuất UBND thành phố xem xét, tạo điều kiện để giao Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội - BK Holdings làm chủ đầu tư, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục và công việc để triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội tại Bắc Ninh.

Đại diện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trình bày một số nội dung tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của thành phố và Đại học Bách Khoa Hà Nội tập trung trao đổi về hình thức đầu tư, cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục sử dụng đất và những vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn ghi nhận đề xuất của Đại học Bách Khoa Hà Nội và khẳng định thành phố Bắc Ninh luôn quan tâm đến việc triển khai cơ sở đào tạo của các trường Đại học nói chung và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tại địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại học Bách Khoa Hà Nội là cơ sở đào tạo lớn, có uy tín, có thế mạnh trong đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ; việc nghiên cứu triển khai cơ sở đào tạo trực thuộc tại Bắc Ninh phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp và công nghệ cao của thành phố.

Trên cơ sở các nội dung trao đổi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Đại học Bách Khoa Hà Nội nghiên cứu, có văn bản gửi UBND thành phố về triển khai cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh, trước ngày 10/10/2026. Từ đó, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi, hướng dẫn về cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục về đất đai và các nội dung có liên quan, bảo đảm việc triển khai dự án theo quy định, tham mưu báo cáo Thường trực Thành ủy trong thời gian sớm nhất.