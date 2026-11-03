Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Hy Ló

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Hy Ló. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Chi bộ thôn Hy Ló hiện có 81 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên dự bị vừa được kết nạp, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng. Thời gian qua, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên thảo luận về phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nêu một số tồn tại liên quan đến công trình, dự án giao thông nông thôn xuống cấp và giá sâm Ngọc Linh có xu hướng giảm, chưa tương xứng với giá trị thương hiệu lâu nay của địa phương.

Đảng viên Chi bộ thôn Hy Ló phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đảng viên. Đồng thời, đề nghị Chi bộ thôn Hy Ló tiếp tục lãnh đạo, phối hợp tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tới đây bảo đảm vui tươi, tiết kiệm, tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Chi bộ và Ban Nhân dân thôn Hy Ló phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của xã trong việc chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai. Mỗi đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao ý thức, chủ động ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (đứng) phát biểu tại buổi sinh hoạt, thông tin một số nội dung quan trọng liên quan phát triển miền núi. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Liên quan định hướng phát triển sâm Ngọc Linh, lãnh đạo thành phố cho biết, thời gian qua, thành phố đã quy hoạch khu đất tại khu vực trung tâm để trưng bày, giới thiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu miền núi.

Qua đó, hướng đến hình thành trung tâm triển lãm, mở rộng hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người dân và du khách, góp phần ổn định thị trường, giá cả sâm Ngọc Linh.