Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chung vui tại Ngày hội Đại đoàn kết tổ dân phố Cồn Mong

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ ba, từ trái sang) cùng các đại biểu tặng hoa và quà của thành phố cho tổ dân phố Cồn Mong. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tổ dân phố Cồn Mong có 460 hộ với 1.673 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống bằng nghề công nhân, buôn bán và lao động tự do.

Những năm qua, một trong những điểm sáng được tổ dân phố duy trì là hoạt động của Tổ xung kích bảo vệ môi trường. Các thành viên tự nguyện quét dọn, thu gom rác, phát quang bụi rậm tại công viên, vườn dạo, nhà sinh hoạt cộng đồng và các tuyến đường.

Phong trào “Ngày cuối tuần xanh - sạch - đẹp” cũng thu hút đoàn viên, hội viên và các hộ dân tham gia tổng vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

Trong năm, Ban Công tác Mặt trận phối hợp Công an phường tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao 10 bình chữa cháy và 10 suất quà với tổng trị giá 4 triệu đồng.

Ban Công tác Mặt trận cùng tổ dân phố và các lực lượng liên quan hòa giải thành 2 vụ việc, gồm một vụ tranh chấp đất đai và một vụ liên quan đến ô nhiễm môi trường.

Các cụ cao niên ở tổ dân phố Cồn Mong tham dự ngày hội. Ảnh: QUỐC TUẤN

Các hoạt động tri ân gia đình liệt sĩ, khuyến học, chăm lo thiếu nhi và thăm hỏi người cao tuổi neo đơn có tổng kinh phí 31,5 triệu đồng. Trong đó, khu dân cư trao 125 suất quà cho học sinh có thành tích học tập và 331 suất quà Trung thu cho thiếu nhi.

Năm 2027, tổ dân phố Cồn Mong tiếp tục duy trì các mô hình tự quản, vận động nguồn lực chăm lo an sinh và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của người dân.

Ra mắt mô hình “Khu nhà trọ 4 an” tại tổ dân phố Cồn Mong. Ảnh: QUỐC TUẤN

Ban Công tác Mặt trận đề xuất cải tạo công viên, vườn dạo, bổ sung thiết bị tập luyện ngoài trời, khảo sát nâng cấp một số tuyến đường tại khu vực tổ 5, 6 và 7; đồng thời cải thiện hệ thống thoát nước ở những vị trí thường ngập vào mùa mưa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà cho các hộ khó khăn ở tổ dân phố Cồn Mong. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh biểu dương các cách làm cụ thể, thiết thực của tổ dân phố Cồn Mong và mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái, quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài, chăm lo thế hệ trẻ.

Mỗi gia đình cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy để xây dựng tổ dân phố Cồn Mong ngày càng văn minh, an toàn, ấm no và hạnh phúc.

* Sáng cùng ngày, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư 36 Hải Châu (phường Hải Châu) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Thị Minh Tâm và Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Trần Thị Kim Hoa tham dự.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Thị Minh Tâm (ngoài cùng bên trái) và Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Trần Thị Kim Hoa (thứ 2, từ trái qua) tặng hoa, quà chúc mừng ngày hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Khu dân cư 36 Hải Châu có 472 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp triển khai hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nổi bật là công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, trong đó khu dân cư đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho 130 lượt hộ nghèo, khó khăn với số tiền 26 triệu đồng; duy trì các mô hình dân vận khéo gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân; giữ gìn an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, việc mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động cộng đồng thông qua Fanpage “Tổ dân phố 36 Hải Châu” và mô hình “Nhân dân phản ánh - Chúng tôi xử lý” tạo chuyển biến tích cực trong phương thức tuyên truyền, vận động, kết nối và phục vụ nhân dân, từng bước hình thành mô hình dân vận hiện đại, gần dân, sát dân và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số từ cơ sở.

Dịp này, lãnh đạo thành phố và phường Hải Châu trao 15 suất quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khen thưởng 6 tập thể và 5 hộ gia đình vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trao tặng 8 bình chữa cháy cho 8 hộ gia đình.

Lãnh đạo thành phố trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư 36 Hải Châu. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đại diện Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trao 10 suất quà đại đoàn kết, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2027 nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình.