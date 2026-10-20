Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn kiểm tra các trường học quy mô lớn sau sắp xếp

Ngày 20/10, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục có quy mô lớn sau sắp xếp.

Đồng chí Mai Sơn chỉ đạo tại buổi làm việc với Trường Tiểu học Võ Cường.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Văn phòng UBND thành phố, phường Võ Cường, xã Xuân Cẩm, phường Bắc Giang.

Đồng chí Mai Sơn và các thành viên trong đoàn công tác đã làm việc tại Trường Mầm non Võ Cường, Trường Tiểu học Võ Cường (phường Võ Cường), Trường Mầm non Xuân Cẩm (xã Xuân Cẩm), Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang).

Đây là các trường sau sắp xếp có quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Trong đó, trường có quy mô lớn nhất là Tiểu học Ngô Sĩ Liên (123 lớp với hơn 4,5 nghìn học sinh). Đến nay, cơ bản các trường đã hoạt động ổn định, triển khai nhiệm vụ năm học thống nhất giữa các phân hiệu, điểm trường.

Đồng chí Mai Sơn và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trường Mầm non Võ Cường.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung nắm bắt thực tế tổ chức bộ máy, đội ngũ, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và những khó khăn phát sinh sau sắp xếp. Qua đó xem xét, chỉ đạo các giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định, hiệu quả, phù hợp với đặc thù địa bàn.

Trao đổi tại đây, một số cán bộ lãnh đạo ở các nhà trường nêu ý kiến về khó khăn sau sắp xếp mạng lưới trường học như: Trường Mầm non Võ Cường, Trường Tiểu học Võ Cường có một số học sinh là người nước ngoài chưa có mã định danh, ảnh hưởng đến công tác quản lý học sinh. Dù ở khu vực đô thị, khoảng cách di chuyển không xa nhưng các trường vẫn còn nhiều phân hiệu, điểm trường, như: Trường Mầm non Xuân Cẩm có 12 phân hiệu, điểm trường, trong đó có điểm trường cách trường chính 7 km; Trường Mầm non Võ Cường có 8 phân hiệu, điểm trường.

Đồng chí Mai Sơn làm việc tại Trường Mầm non Xuân Cẩm.

Cơ sở vật chất ở các trường mầm non chật hẹp, chưa có phòng họp, phòng chức năng đủ rộng để tổ chức các hoạt động tập trung. Hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành chủ yếu trang bị theo quy mô của các trường trước sắp xếp, chưa đáp ứng yêu cầu quản trị tập trung, kết nối đồng bộ giữa trường chính với các phân hiệu, điểm trường hiện nay.

Các trường vẫn thiếu giáo viên, đặc biệt, Trường Mầm non Xuân Cẩm đang thiếu 6 giáo viên so với biên chế được giao. Mỗi trường chỉ có 1 giáo viên Tổng phụ trách đội. Trong khi các điểm trường, phân hiệu vẫn cần giáo viên Tổng phụ trách đội để duy trì các hoạt động Đội nhưng chỉ bố trí kiêm nhiệm, không được hưởng phụ cấp. Cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy giữa các phân hiệu, điểm trường không đồng đều.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Mai Sơn đánh giá cao công tác sắp xếp, bố trí, vận hành bộ máy trường học bảo đảm hoạt động dạy và học tại các trường cơ bản được duy trì ổn định. Đồng chí đề nghị các trường đẩy mạnh quản trị trường học theo hướng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền, rõ chức năng, nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên. Trong đó, nêu cao vai trò của người đứng đầu, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn.

Đề nghị các xã, phường tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, quan tâm đến các điều kiện hỗ trợ tốt nhất để các nhà trường triển khai hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, đối với phường Võ Cường, xã Xuân Cẩm là địa bàn thu hút đầu tư, người lao động nhập cư đông, cần chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho con em người lao động, chuyên gia được học tập tại địa bàn.

Lãnh đạo phường Bắc Giang báo cáo tình hình hoạt động sau sáp nhập của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu UBND phường Võ Cường, xã Xuân Cẩm đẩy mạnh chỉ đạo giảm các điểm trường lẻ trong bối cảnh đô thị phát triển, khoảng cách giữa các phân hiệu, điểm trường rất gần. Đồng thời, chú trọng mở rộng diện tích trường học, khắc phục tình trạng chật hẹp, không bảo đảm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục khảo sát, đánh giá toàn diện về tình hình hoạt động sau sáp nhập của mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố, kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Mai Sơn cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm một số điểm trường, phân hiệu của các trường để nắm bắt điều kiện thực tế triển khai nhiệm vụ giảng dạy và học tập trong giai đoạn hiện nay.