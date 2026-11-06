Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại Điện Biên

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Liễm. (Ảnh: LÊ LAN)

Trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng của Ban Bí thư tặng đảng viên Nguyễn Thị Liễm thuộc Chi bộ bản Noong Nhai, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Liễm, đồng thời khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ và lòng trung thành son sắt với lý tưởng cách mạng của đảng viên cộng sản.

Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Liễm và gia đình, mà còn thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, lý tưởng của Đảng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ sự khâm phục đối với cống hiến của đảng viên Nguyễn Thị Liễm trong suốt thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, đảng viên Nguyễn Thị Liễm là một trong những thế hệ đầu tiên lên Điện Biên xây dựng vùng kinh tế mới, là người làm việc cần mẫn, đóng góp vào công cuộc xây dựng kinh tế của địa phương, đất nước.

"Thế hệ chúng tôi và thế hệ sau nguyện noi theo tấm gương lao động, cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Liễm, luôn nỗ lực công tác, cống hiến góp phần xây dựng quê hương, đất nước, sự nghiệp cách mạng của Đảng", đồng chí Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng gửi lời chúc mừng các đồng chí đảng viên ở phường Mường Thanh vinh dự được trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026; đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, nỗ lực lao động, cống hiến, góp phần xây dựng Đảng, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Liễm, Chi bộ bản Noong Nhai. (Ảnh: LÊ LAN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên cao tuổi; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, thường xuyên thăm hỏi và lắng nghe nguyện vọng của từng đồng chí.

Với những đảng viên sức khỏe hạn chế, sự quan tâm cần đến tận gia đình bằng cách làm chu đáo, phù hợp. Đồng thời, cần lưu giữ những câu chuyện, ký ức và kinh nghiệm của các đồng chí để thế hệ trẻ hiểu lịch sử quê hương qua chính con người quê hương mình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chứng kiến đảng viên Nguyễn Thị Liễm ký nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: LÊ LAN)

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Liễm và các đảng viên, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Với Huy hiệu Đảng các đảng viên được nhận hôm nay là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của mỗi đảng viên; đồng thời là niềm tự hào của các gia đình và Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, với 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Liễm là tấm gương sáng về sự gắn bó, tận tâm, trách nhiệm với Đảng và quê hương Điện Biên.

"Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay noi theo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng", đồng chí Lê Thành Đô nhấn mạnh.

Đại diện cho các đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Liễm vô cùng xúc động được đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

"Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với bản thân tôi và gia đình. Trải qua 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong mọi hoàn cảnh tôi luôn giữ vững niềm tin vào Đảng và luôn giáo dục con cháu trân trọng, biết ơn hy sinh của các thế hệ đi trước. Tôi cũng luôn dạy bảo con cháu phải nỗ lực học tập, lao động, cống hiến góp phần xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng phát triển", đồng chí Nguyễn Thị Liễm nói.

Cũng trong chương trình trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên tại phường Mường Thanh, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đảng viên Tòng Thị Phương.

Thường trực Đảng ủy phường Mường Thanh trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 7 đảng viên; trao Huy hiệu 35 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên; trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 5 đảng viên; trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 5 đảng viên; trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 5 đảng viên; trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 1 đảng viên.