Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: 'Sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ mỗi gia đình, khu dân cư'

Ngày 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, TP Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Ninh. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Từ 9 hộ gia đình ở đầu thế kỷ XIX, đến nay Bến Huyện đã phát triển thành cộng đồng 366 hộ với 1.639 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng chung sống, phần lớn là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Phát huy tốt lợi thế 286 ha cây ăn quả (chủ lực là cây vải thiều), gìn giữ nghề làm mỳ gạo truyền thống, mở rộng kinh doanh dịch vụ và xuất khẩu lao động, năm 2026, tổng thu nhập toàn thôn ước đạt trên 99 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/năm; số hộ nghèo giảm mạnh chỉ còn 5 hộ, chiếm tỷ lệ 1,36%.

Bên cạnh kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật với 95% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; thôn được công nhận "Thôn văn hóa tiêu biểu". Chi hội Bảo tồn tiếng nói và bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu duy trì hiệu quả, gìn giữ hát Soọng cô, gói bánh chưng gù. Đáng chú ý, tinh thần "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" được thể hiện sinh động khi có 8 hộ tự nguyện hiến 1.200 m² đất, cùng các nguồn lực bê tông hóa 7,2 km đường giao thông; nhân dân đóng góp 380 triệu đồng xây dựng Nghè Ông Đá. Địa phương cũng duy trì 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; giữ vững địa bàn không có thanh niên nghiện ma túy; 100% cử tri đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Chung vui với bà con nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi lời thăm hỏi ân cần, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm đã trở thành ngày hội của ý Đảng, lòng dân, tình làng nghĩa xóm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, nghệ nhân; các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Ông cho biết, sau khi hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập TP Bắc Ninh, mở ra không gian phát triển mới kết hợp công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp công nghệ cao. Từ thực tiễn Bến Huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: "Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi cả thôn cùng chung sức, đồng lòng, thì việc khó mấy cũng làm được".

Để xây dựng Bến Huyện thành hình mẫu về "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị chi bộ đảng, lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và bà con nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm:

Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí: Thật lòng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi mặt đời sống, nhất là giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Ưu tiên cho giáo dục: Dù khó khăn đến đâu cũng phải tạo điều kiện cho con em học hành đến nơi đến chốn, đặc biệt là học tập công nghệ số để hòa nhập và phát triển.

Bảo vệ môi trường sống: Cùng nhau giữ gìn môi trường xanh, sạch, an toàn và chủ động phòng chống dịch bệnh.

Phấn đấu không còn hộ nghèo: Đồng lòng, chung sức xây dựng thôn đạt nông thôn mới tiêu biểu; mọi gia đình đều làm đủ ăn, đủ tiêu, không còn hộ nghèo.

Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa: Giữ vững danh hiệu thôn văn hóa tiêu biểu, xóa bỏ tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội. Quan tâm giữ gìn tiếng nói, phong tục thờ cúng tổ tiên, tảo mộ, gia phong; giữ gìn và "làm mới" làn điệu Soọng cô; truyền dạy những bài thuốc nam độc đáo; chế biến các món ăn đặc sắc như bánh chưng gù, xôi đen, thịt chua, cà ghém, cháo trắng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, việc giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp phải xuất phát từ yếu tố tự thân: "mình giữ cho mình chứ không thể nhờ ai giữ hộ mình được". Nhấn mạnh quan điểm "dân là gốc", sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, ông tin tưởng thôn Bến Huyện sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn đã trao hoa và quà tặng Khu dân cư Bến Huyện; trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, nghệ nhân tiêu biểu và 94 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương.

Đoàn công tác cũng đã dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Đình thôn Bến Huyện và tham quan khu trưng bày trang phục dân tộc Sán Dìu, sản phẩm OCOP cùng các sản phẩm địa phương.