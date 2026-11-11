Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Sáng 11/11, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Thường trực Thành ủy Bắc Ninh, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Bến Huyện.

Tại đây, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Trong khuôn khổ ngày hội, cán bộ và nhân dân thôn Bến Huyện cùng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như múa sạp, thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ; đồng thời tổ chức trưng bày các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của xã.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi người dân thêm gắn bó, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/ TTXVN)

Thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố Bắc Ninh, xã Nam Dương cũng như thôn Bến Huyện.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Bến Huyện tiếp tục giữ gìn sự đồng thuận, gắn bó, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống; tích cực phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Cùng với đó, địa phương cần chú trọng tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học tập, tiếp cận đầy đủ tri thức, khoa học và công nghệ số.

Đặc biệt, đối với địa bàn có đông đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống, chính quyền địa phương cần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc. Trong số đó, địa phương cần quan tâm gìn giữ tiếng nói, phong tục thờ cúng tổ tiên, nền nếp gia đình và dòng họ; duy trì, phát triển làn điệu dân ca Soọng cô, chú trọng truyền dạy cho thế hệ trẻ. Việc gìn giữ văn hóa cần bắt đầu từ ý thức của từng cá nhân, gia đình, qua đó trao truyền những giá trị quý báu cho các thế hệ tiếp nối, để bản sắc dân tộc luôn được phát huy trong đời sống hiện đại.

Khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về vai trò và vị trí của nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh mọi chủ trương, đường lối đều xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được vun đắp từ chính sự gắn bó, đồng lòng trong mỗi gia đình và từng khu dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng hoa Chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Với truyền thống đoàn kết, những nét văn hóa đặc sắc được gìn giữ cùng quyết tâm vươn lên của cán bộ và nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng thôn Bến Huyện sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, trở thành điểm sáng trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc của thành phố Bắc Ninh.

Thôn Bến Huyện hiện có 366 hộ với 1.639 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Đến nay, toàn thôn đã bêtông hóa 7,2km đường giao thông; các hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và nghề sản xuất mỳ gạo truyền thống tiếp tục được duy trì, phát triển.

Tổng thu nhập toàn thôn năm 2026 ước đạt trên 99 tỷ đồng, bình quân 61 triệu đồng/người/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2025; hộ nghèo giảm còn 5 hộ. Cùng với phát triển kinh tế, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu được quan tâm.

Toàn thôn có 349 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn được công nhận Thôn văn hóa tiêu biểu. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự được triển khai hiệu quả; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng hoa, quà và 20 triệu đồng cho cán bộ, nhân dân thôn Bến Huyện; trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, nghệ nhân tiêu biểu và 94 suất quà dành cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Nam Dương.

Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Ninh tặng hoa, bức ảnh Bác Hồ-Bác Tôn cùng bộ bàn ghế trị giá 20 triệu đồng cho cán bộ và nhân dân thôn Bến Huyện. Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng trao tặng cán bộ, nhân dân thôn Bến Huyện 10 triệu đồng.

Ghi nhận những thành tích trong phong trào thi đua ở cơ sở, thôn Bến Huyện được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025-2026.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đình thôn Bến Huyện; tham quan khu vực trưng bày trang phục dân tộc Sán Dìu, một số sản phẩm OCOP của địa phương./.