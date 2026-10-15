Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thắp hương trước vong linh các Anh hùng liệt sĩ.

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, thắp hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh sự hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Những địa danh lịch sử như “Lò vôi thế kỷ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba Cửa Tử” mãi là dấu ấn không thể phai mờ về tinh thần chiến đấu kiên cường và lòng yêu nước.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các lãnh đạo địa phương.

Tại chiến trường Vị Xuyên, 4.267 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người mang thương tật trở về. Đến nay, 3.270 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập; vẫn còn 997 liệt sĩ chưa tìm thấy.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN, đồng thời hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ.

Sau lễ truy điệu, 93 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên trong sự thành kính, xúc động của đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Buổi lễ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ, đưa những người con ưu tú trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.